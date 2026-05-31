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शिवपुरी में कुत्ते का आतंक! बच्चे के सिर की खाल उधेड़ी, 28 टांके आए; 65 लोगों को काटा

Shivpuri News: शिवपुरी में एक आवारा कुत्ते ने पूरे शहर में आतंक मचा दिया. इस कुत्ते ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों समेत 65 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

Written By  Poonam Purohit|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: May 31, 2026, 12:44 PM IST
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शिवपुरी में कुत्ते का आतंक! बच्चे के सिर की खाल उधेड़ी, 28 टांके आए; 65 लोगों को काटा

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक आवारा कुत्ते के जानलेवा हमले के बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई. सुबह से शाम तक इस पागल कुत्ते ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में जमकर आतंक मचाया और मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत कुल 65 लोगों को काटकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए.

कुत्ते ने 65 लोगों को काटा
दरअसल, शनिवार को एक आवारा कुत्ते ने हमला करके 65 लोगों को घायल कर दिया. कई घंटों की खोजबीन के बाद नगर निगम की टीम ने आखिरकार शाम करीब 7 बजे उस कुत्ते को पकड़ लिया. सबसे गंभीर हमला महल के पीछे स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी रोड पर हुआ. बचाव के दौरान कुत्ते ने एक और व्यक्ति को भी काट लिया. इसके अलावा कुत्ते ने बलराम सिंह रावत (विजयपुरम के निवासी), आजाद खान (एक पंक्चर रिपेयर की दुकान के मालिक), और नगर निगम के कर्मचारी अशोक खरे की पत्नी को भी काटा.

बच्चे के सिर की खाल उधड़ी, 28 टांके आए
इस पागल कुत्ते ने ढाई साल की बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुत्ते ने उसके चेहरे को अपने जबड़ों में जकड़ लिया. इस हमले से बच्ची का होंठ दो हिस्सों में फट गया. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने बड़ी मुश्किल से उसे कुत्ते के चंगुल से बचाया. इसी बीच एक अलग घटना में एक और बच्चे के सिर की चमड़ी उधड़ गई, जिसके लिए उसे 28 टांके लगवाने पड़े.  इसके अलावा कमलागंज के रहने वाले नितेश जाटव को भी एक हमले के बाद 22 टांके लगवाने पड़े.

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इलाके में दहशत
बलराम सिंह रावत ने बताया कि कुत्ता दौड़ता हुआ आया, पहले एक कार से टकराया और फिर भागने से पहले उन पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना मंडी में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुत्ता अचानक व्यापारी पर हमला कर देता है. शहर के कई इलाकों से कुत्तों के हमले की खबरें मिलीं, जिनमें हनुमान चौराहा, MM अस्पताल, नवाब साहब रोड, खुदा बस्ती, कस्टम गेट, गांधी पार्क, फल मंडी और लक्ष्मीबाई कॉलोनी रोड शामिल हैं. लगातार हो रहे इन हमलों ने निवासियों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया.

शाम को पकड़ा गया कुत्ता
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. बी.एल. यादव ने बताया कि सुबह से शाम के बीच 65 लोग कुत्ते के काटने के बाद अस्पताल आए. सभी घायल लोगों का इलाज किया गया. अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन और अन्य जरूरी चीजें काफी मात्रा में उपलब्ध हैं. वहीं नगर निगम के CMO इशांक धाकड़ ने बताया कि उस आक्रामक कुत्ते को पकड़ने के लिए शहर भर में कई टीमें तलाशी अभियान चला रही थीं. आखिरकार देर शाम करीब 7 बजे उस कुत्ते को पकड़ लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

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