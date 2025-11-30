Advertisement
एलन मस्क और विधायक भी इस टेंशन में है कि...धीरेंद्र शास्त्री बोले- इच्छाओं का घड़ा कभी नहीं भरता

Dhirendra Shastri News: शिवपुरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जीवन की इच्छाओं पर बात करते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का उदाहरण दिया. जानिए उन्होंने क्या-क्या कहा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:31 AM IST
एलन मस्क और विधायक भी इस टेंशन में है कि...धीरेंद्र शास्त्री बोले- इच्छाओं का घड़ा कभी नहीं भरता

Bageshwar Dham Baba: मध्यप्रदेश के शिवपुरी के नर्सरी ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इच्छाओं, धन और राजनीति पर बेबाक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क भी इस टेंशन में रहता है कि कोई उससे ज्यादा अमीर न बन जाए, क्योंकि इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता. शास्त्री ने जीवन की अनंत इच्छाओं पर जोर देते हुए राजनीति पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि नेताओं में हर समय चिंता रहती है. कभी पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना देने की चिंता, तो कभी विपक्ष की बड़ी कथा होने पर सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ जाती है.

इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता- धीरेंद्र शास्त्री
दरअसल,  शिवपुरी के नर्सरी ग्राउंड में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जीवन, इच्छाओं, राजनीति और अमीरी पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाने वाले एलन मस्क तक इस चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई उनसे ज्यादा अमीर न बन जाए. उनके अनुसार, मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं. भिक्षा का पात्र तो एक दिन भर सकता है, लेकिन मन की इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता.

राजनीति पर भी टिप्पणी
इसके अलावा उन्होंने राजनीति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि 'नेताओं में भी हर समय टेंशन और चिंता बनी रहती है. पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया और तीन बार के विधायक बैठे ही रह गए'. इसके साथ ही आगे कहा कि उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि विपक्ष का कोई नेता बड़ी भागवत कथा का आयोजन कर ले, तो सत्ता पक्ष को भी तुरंत इसकी चिंता होने लगती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

