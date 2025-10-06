Advertisement
Viral News: चलती कार को ट्रक ने मारी टक्कर, नदी में डूबने लगा परिवार, फिर ग्रामीणों ने किया कुछ ऐसा...

Shivpuri News: शिवपुरी में नेशनल हाईवे 27 पर एक दुखद हादसा बाल-बाल टल गया. राजस्थान के कोटा से आए एक परिवार को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के कारण कार सिंध नदी के कैचमेंट एरिया में भरे पानी में जा गिरी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:08 AM IST
Shivpuri-Jhansi Highway News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के अमोला थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर ग्रामीणों की बहादुरी का नज़ारा पेश करते हुए एक बड़ा हादसा टल गया. राजस्थान के कोटा से आया हांडा परिवार अपनी कार से उरई में बाबा जयगुरुदेव के सत्संग में शामिल होने जा रहा था. जैसे ही कार अमोला पुल पार करके क्रेशर के पास पहुंची, पीछे से तेज़ रफ़्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर के कारण कार अनियंत्रित होकर सिंध नदी के गहरे पानी में जा गिरी. कार के पानी में गिरते ही घटनास्थल पर अफ़रा-तफ़री मच गई. कार में सवार पूरे परिवार की जान खतरे में थी, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण देवदूत बनकर उनकी जान बचा ली.

यह भी पढ़ें: नायब तहसीलदार पर किसान को थप्पड़ मारने का आरोप, पुलिस ने वीडियो डिलीट कराए, अफसर बोले-आरोप निराधार

 

टक्कर से पानी में जा गिरी कार 
दरअसल, शिवपुरी के अमोला थाना क्षेत्र में कोटा, राजस्थान से बाबा जयगुरुदेव के सत्संग के लिए निकला एक परिवार जैसे ही सिंध नदी के कैचमेंट एरिया के पास पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही कार अनियंत्रित होकर डैम के पानी में जा गिरी. कार में शैलेंद्र सिंह हांडा, उनकी पत्नी रेखा कंवर और उनके बच्चे नोदिघ व देवदत्त हांडा सवार थे. हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी. उन्होंने समय रहते कार में फंसे सभी चार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

यह भी पढ़ें: MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी

 

ग्रामीणों ने कूदकर बचाई जान
बता दें कि कार में चार लोग सवार थे. कार के नदी में गिरते ही पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई. हालांकि, घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण गोपाल परिहार, सुखदेव लोधी, मनोज कलावत और राकेश मिस्त्री तुरंत देवदूत बनकर आगे आए. अपनी जान जोखिम में डालकर, उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और डूबती कार से चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक बचाव अभियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां ग्रामीणों की खूब तारीफ़ हो रही है. बचे हुए परिवार ने ग्रामीणों को देवदूत बताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया.

Shivpuri Newsmp news

