कोलारस में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयले से लदी 6 बाइकें ज़ब्त, जंगल की लकड़ी का करते थे इस्तेमाल

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के कोलारस वन परिक्षेत्र में अवैध कोयला व्यापार को रोकने के लिए वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. वन अधिकारियों ने राय रोड रेलवे क्रॉसिंग पर छापा मारकर छह मोटरसाइकिलें ज़ब्त कीं और सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया. यह गिरोह जंगल में पेड़ों की कटाई कर, लकड़ी को कोयला बनाकर बाज़ार में बेच रहा था.

कोलारस में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

दरअसल, कोलारस वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कोयला कारोबार में लिप्त एक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अवैध कोयले से लदी 6 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है. वन विभाग को यह कार्रवाई कोलारस रेंज के राई रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास करनी पड़ी, जहां उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल से अवैध रूप से कोयला तैयार कर उसका परिवहन कर रहे हैं.

सात लोग गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कोलारस रेंज के राई रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई. विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल से अवैध रूप से कोयला निकालकर मोटरसाइकिलों पर ले जा रहे हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन अधिकारियों ने मौके पर छापा मारा, सभी मोटरसाइकिलें जब्त कर लीं और सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

जंगल की लकड़ी का करते थे इस्तेमाल

वन विभाग की टीम ने जब्त बाइक और कोयले को कोलारस रेंज कार्यालय में जब्त कर लिया. पूछताछ में पता चला कि आरोपी जंगल में पेड़ों की कटाई कर, लकड़ी को कोयला बनाकर स्थानीय बाजारों में बेचते थे. जानकारी के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था.

