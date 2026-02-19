Advertisement
दाह संस्कार से पहले पहुंची वन विभाग की टीम, चिता से शव उतारकर अपने साथ ले गई बॉडी

MP News: शिवपुरी में अजीबो-गरीब दृश्य देखने को मिला जहां अंतिम संस्कार से पहले वन विभाग की टीम ने मुक्तिधाम पहुंच कर शव को अपने साछ ले गई. हैरानी की बात तो ये है कि शव को चिता पर रखा जा चुका था. जब विभाग की टीम ने वजह बताई तो परिजनों के राहत की सास ली.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:26 PM IST
Shivpuri News: अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी थी..चिता तैयार था..शव को चिता पर रखा जा चुका था लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि मुक्तिधाम में मौजूद लोगों की धड़कनें कुछ पल के लिए रूक जाती हैं. अंतिम संस्कार से कुछ पल पहले ही वहां वन विभाग की टीम पहुंचती है और शव को अपने साथ ले जाती है. ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित लोग भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों. 

यहां से हुई मामले की शुरुआत
दरअसल, मामला शिवपूरी का है जहां मृतक बनवारी लाल रजक के दाह संस्कार के वक्त अचानक वन विभाग की टीम मुक्तिधाम से बनवारी लाल रजक के शव को अपने साथ चिता से उठाकर ले जाते हैं. मामले का खुलासा होने पर पता चलता है कि मृतक वन विभाग में कार्यरत थे. एक दिन वे अपने साथी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ा और  बनवारी लाल गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दौरान उन्हें ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराने ले जा गया लेकिन बीच रास्ते ही उन्होंने  अपना दम तोड़ दिया. 

वन विभाग में मची हड़कंप
बनवारी लाल के मौत के बाद उनके परिजनों ने बगैर विभाग को सूचित किए ही उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया. शव का ना तो पीएम हुआ था ना ही किसी तरह की जांच पड़ताल. परिजनों ने एक फैसले पर शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला ले लिया, लेकिन ये खबर जैसे ही विभाग को मिली..वहां हड़कंप मच गया. फौरम वन विभाग की टीम मुक्तिधाम पहुंची और शव को अपने साथ ले गई. 

पूरा सच्चाई आई सामने
विभाग की टीम ने बताया कि, बनवारी लाल एक सरकारी कर्मचारी थे. मृत्यू के बाद मिलने वाली सुविधाएं जैसे पेँशन,  बीमा, अनुकंपा नियुक्ति के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जरूरी होता है. बिना पीएम कराए अगर बनवारी लाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया होता तो उनका परिवार इन लाभ से वंचित रह जाता. और तो और मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा था जहां पुलिस तहकीकात जरूरी होती है, यहां भी मृतक का मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य होता है. ये सबकुछ जानने के बाद परिजनों के सांस में सांस आई और वे निश्चिंत हुए. मृतक का पीएम हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट बना तब जाकर उनका दाह संस्कार करया गया जिसमें मृतक के साथी शामिल थे.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शिवपुरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

