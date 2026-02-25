'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है...'दूल्हे की जादुई आवाज ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, सुरीले अंदाज ने जीता 40 लाख लोगों का दिल!

Guna News-गुना में शादी के मंच पर दूल्हे ने दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है गाना गाया. सोशल मीडिया पर दूल्हे के गाना गाने का यह वीडियो रातों रात वायरल हो गया. इस वीडियो को अब तक 40 लाख लोग देख चुके हैं.
Trending Photos
Groom Sang on Wedding-इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, अक्सर आपने शादियो में नाच-गाना और शोर-शराब ही देखा होगा. लेकिन क्या कभी आपने दूल्हे को अपनी वरमाला के दौरान गाना गाते हुए सुना या देखा है. मध्यप्रदेश के गुना में एक शादी ऐसी हुई जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है. यहां दूल्हे ने अपनी वरमाला के दौरान ऐसा गाना गाया जिसे सुन मेहमान हैरान रह गए गए. सोशल मीडिया पर दूल्हे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
अशोकनगर में दूल्हे ने छेड़ी तान
जानकारी के अनुसार, 21 फरवरी को गुना की कोकाटे कॉलोनी के रहने वाले शिवाजी सुर्वे की बारात अशोकनगर के देसाईखेड़ा पहुंची. दुल्हन पद्मिनी के साथ वरमाला की रस्म चल रही थी, इसी दौरान दूल्हे के दोस्तों और रिश्तेदारों ने गाने की फरमाइश कर दी. क्योंकि शिवाजी, संगीत के शौकीन है, उन्होंने माइक थामा और फिल्म धड़कन का मशहूर गीत दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, गाना शुरू कर दिया. जैसे ही उन्होंने पहली लाइन गाई, तो वहां मौजूद लोग मंत्र मुग्ध हो गए. मेहमानों ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए.
सोशल मीडिया पर टूटा रिकॉर्ड
शिवाजी की सुरीली आवाज का यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर अपलोड हुआ, जो जमकर व्यूज मिले. इस खबर को लिखे जाने तक वीडियो को 40 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो को 2 लाख 10 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लगभग 5 हजार लोगों ने इसे सेव किया है. साथ ही यह वीडियो ढाई हजार से ज्यादा बार रिपोस्ट किया जा चुका है.
सरकारी नौकरी करते है शिवाजी
बता दें कि शिवाजी सुर्वे सरकारी नौकरी करते हैं. वह वर्तमान में मध्यप्रदेश बीज निगम, भोपाल में कार्यरत हैं. सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ संगीत के प्रति उनका काफी झुकाव है. शिवाजी का कहना है कि संगीत उनका जुनून है.
यह भी पढ़ें-शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, फिर रस्सी से...
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!