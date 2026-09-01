शिवपुरी में इंसानियत शर्मसार: कैंसर पीड़ित पत्नी को पति ने घर से निकाला, जेवर भी छीने!

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक दुखद मामला सामने आया है, यहां कोलारस इलाके के गुड़ा गांव की रहने वाली चंदनिया यादव ने अपने ही पति पर आरोप लगाया है कि बीमारी के दौरान उसने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और घर से निकाल दिया. पीड़िता कलेक्टर ऑफिस पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. महिला के मुताबिक, करीब 25 साल पहले सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार चिरौंजी यादव से उसकी शादी हुई थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. मेडिकल जांच के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है. कैंसर का पता चलते ही पति का रवैया पूरी तरह बदल गया.
कैंसर पीड़ित पत्नी को पति ने घर से निकाला, जेवर भी छीने!
महिला का आरोप है कि लगभग एक साल पहले, जब उसकी तबीयत बहुत खराब हुई तो, उसके पति ने उसके पहले पति से मिले सभी गहने छीन लिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया. उसके पास सिर्फ वही कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे. बेसहारा होने के कारण, पीड़िता गुडा गांव में अपने माता-पिता के घर रहने लगी. उसके माता-पिता बहुत बुज़ुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उनके लिए उसका महंगा कैंसर का इलाज कराना या उसके गुजारे का खर्च उठाना नामुमकिन है. पीड़िता ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि उसे इलाज के लिए सरकारी आर्थिक मदद और गुजारे का खर्च दिलाया जाए, और आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
पीड़िता ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई
पीड़िता चंदनिया यादव ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और अपने पति चिरौंजी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि जब वह बीमार थीं, तब उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया और उसके इलाज व गुजारे के लिए पैसे देने से भी मना कर दिया. पिछले दो-तीन सालों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी. मेडिकल जांच में पता चला कि उसे कैंसर है और अभी उसका इलाज चल रहा है. महिला का आरोप है कि बीमार पड़ने के बाद उसके पति का व्यवहार बदल गया. वहीं इस बीच महिला की हालत देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए. आखिर उसकी ऐसी क्या गलती थी कि पति ने उसे घर से निकाल दिया? इस घटना ने सचमुच इंसानियत को शर्मसार कर दिया है.
इलाज और भरण-पोषण के लिए कलेक्टर से गुहार
जानकारी के मुताबिक, कैंसर का पता चलने के बाद महिला बेसहारा हो गई और गुडा गांव में अपने माता-पिता के घर चली गई. उसने बताया कि उसके बुजुर्ग माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उसके लिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना या उसके भरण-पोषण का खर्च उठाना मुमकिन नहीं है. महिला का आरोप है कि उसके पति ने न तो उसकी हालत के बारे में पूछा और न ही उसके इलाज या खर्चों के लिए कोई आर्थिक मदद दी. चंदनिया यादव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसे कैंसर के इलाज के लिए सरकारी आर्थिक मदद दिलाई जाए, उसके पति चिरौंजी यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और भरण-पोषण के खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट