नौकरी के विवाद में खूनी खेल, युवक ने मां-बेटे पर जमकर बरसाए डंडे, महिला के टूट गए दांत

Shivpuri News: शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक की नौकरी छोड़ने से इनकार करने पर हुए विवाद में एक युवक ने मां-बेटे पर डंडे से हमला कर दिया. इस हमले में महिला के दांत टूट गए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:28 PM IST
Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र की लुकवासा चौकी अंतर्गत एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर की नौकरी को लेकर उपजी रंजिश में एक युवक ने मां और बेटे पर लाठी से हमला कर दिया. बेटा हमले से बचने की कोशिश कर झुक गया, लेकिन लाठी सीधे उसकी मां के मुंह पर जा लगी. चोट इतनी गंभीर थी कि महिला के दो दांत टूट गए.

मां-बेटे पर डंडे से हमला
दरअसल, कोलारस थाना क्षेत्र की लुकवासा चौकी अंतर्गत एनएच-46 पर रविवार शाम एक युवक ने आपसी विवाद के चलते मां-बेटे पर डंडे से हमला कर दिया. हमले में महिला बैजयंती आदिवासी को गंभीर चोटें आईं, यहां तक ​​कि उसके दो दांत भी टूट गए. घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी इंदर जाटव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जानें पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार पीथमपुरा निवासी बैजयंती आदिवासी का बेटा अरविंद आदिवासी देहरदा गांव में ट्रैक्टर चालक का काम करता था. बताया गया है कि देहरदा निवासी इंदर जाटव यह काम चाहता था. इसी रंजिश के चलते इंदर ने अरविंद पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन अरविंद ने मना कर दिया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
रविवार शाम अरविंद अपनी मां बैजयंती के साथ खरीदारी करने लुकवासा बाज़ार जा रहा था. रास्ते में इंदर जाटव ने उनकी बाइक रोकी और अचानक अरविंद पर डंडे से हमला कर दिया. अरविंद तो झुक गया, लेकिन डंडा सीधे उसकी मां बैजयंती के चेहरे पर लगा, जिससे उसके दांत टूट गए और वह लहूलुहान हो गई. इसके बाद इंदर ने अरविंद पर भी हमला किया. घायल बैजयंती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लुकवासा चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शिवपुरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

