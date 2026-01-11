Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3070373
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब फास्ट होगी इंडिया पोस्ट की डिलीवरी, 24-48 घंटे में डिलीवर होंगे पार्सल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा

Shivpuri News: शिवपुरी जिले के पिछोर में डाक सेवाओं को नई गति देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की. इन सर्विस के तहत मुख्य रूट पर भेजे गए पार्सल और डॉक्यूमेंट अब 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीवर किए जाएंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 11, 2026, 07:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब फास्ट होगी इंडिया पोस्ट की डिलीवरी, 24-48 घंटे में डिलीवर होंगे पार्सल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा

Jyotiraditya Scindia News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर में शनिवार को पोस्टल (डाक) सेवाओं के क्षेत्र में एक अहम पहल शुरू की गई. केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औपचारिक रूप से इंडिया पोस्ट की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 का उद्घाटन किया. इन सेवाओं के लागू होने से पार्सल और ज़रूरी दस्तावेज़ अब मुख्य रूट पर 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी मंज़िल तक पहुंच जाएंगे.

सिंधिया ने की स्पीड पोस्ट 24- 48 की घोषणा
दरअसल, शनिवार को पिछोर में भारतीय डाक विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट की महत्वाकांक्षी सेवाओं, 'स्पीड पोस्ट 24' और 'स्पीड पोस्ट 48' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया. इन सेवाओं को लागू करने का मुख्य मकसद देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है.

उप-डाकघर का लोकार्पण
सिंधिया ने पिछोर में लगभग 2 लाख रुपये की लागत से नवीनीकृत किए गए उप-डाकघर का लोकार्पण किया. इसके अलावा उन्होंने एक नई अत्याधुनिक बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी, जिसे ₹1.11 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. इस नई बिल्डिंग में डिजिटल काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं और स्टाफ के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्थित वर्कस्पेस होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में समय पर डिलीवरी एक ज़रूरी ज़रूरत है. ये नई सर्विस न सिर्फ़ आम नागरिकों बल्कि ई-कॉमर्स कंपनियों और छोटे बिजनेसमैन को भी कम लागत में अपना बिज़नेस बढ़ाने में मदद करेंगी. 'स्पीड पोस्ट 24' और 'स्पीड पोस्ट 48' के साथ, पोस्टल डिपार्टमेंट अब प्राइवेट कूरियर सर्विस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है, जिससे सरकारी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ेगा.

शहरी व क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु की भूमिका 
सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'अब बैंकिंग से लेकर ई-सेवाओं की सुविधा सीधे पिछोर के जन-जन तक पहुंचेगी. शिवपुरी जिले के पिछोर में आज  IndiaPostOffice के नवीनीकृत आधुनिक उप-डाकघर का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया और साथ ही ₹1.11 करोड़ की लागत से बनने वाले नए उप-डाकघर भवन का शिलान्यास एवं भूमिपूजन भी किया. ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करते हुए यह केंद्र शहरी व क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु की भूमिका निभाएगा और पिछोर को व्यापार, संचार एवं डिजिटल सेवाओं की नई धुरी प्रदान करेगा'.

 

TAGS

Shivpuri Newsmp news

Trending news

Shivpuri News
अब फास्ट होगी इंडिया पोस्ट की डिलीवरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा
chhatarpur news
कथा में मुस्लिम महिला ने दो बच्चों संग अपनाया हिंदू धर्म, परवीन शेख से बनीं जया
Surat Crime Branch
असली 'रहमान डकैत' का साम्राज्य खत्म, 20 सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा...
Raipur Transfer List
जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव! 34 अधिकारियों का ट्रांसफर, इन अफसरों की बहाली, देखें
balod news
बालोद जंबूरी में संस्कृति का उत्सव, 2nd दिन कैंपिंग के साथ बच्चों ने मनाया राजस्थान
agar malwa news
आगर मालवा में केंद्रीय नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई
T S Singhdeo
पर्यटन मंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम के छुए पैर, 2023 विधानसभा चुनाव में दी थी मात
mp news
भिंड में फर्जी आर्म्स लाइसेंस गैंग का पर्दाफाश, 3 लाख में थमा रहे थे हथियार लाइसेंस
gwalior news
48 घंटे...30 खाते...29.5 लाख ठगी, डिजिटल अरेस्ट में फंसा रिटा. शिक्षक, जांच जारी
Mandsaur News
22 साल का इंतजार…SIR का चमत्कार! 2003 के बाद मां से मिला बेटा, परिवार में खुशी