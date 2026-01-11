अब फास्ट होगी इंडिया पोस्ट की डिलीवरी, 24-48 घंटे में डिलीवर होंगे पार्सल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा

Jyotiraditya Scindia News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर में शनिवार को पोस्टल (डाक) सेवाओं के क्षेत्र में एक अहम पहल शुरू की गई. केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री और गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने औपचारिक रूप से इंडिया पोस्ट की दो नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 का उद्घाटन किया. इन सेवाओं के लागू होने से पार्सल और ज़रूरी दस्तावेज़ अब मुख्य रूट पर 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी मंज़िल तक पहुंच जाएंगे.

सिंधिया ने की स्पीड पोस्ट 24- 48 की घोषणा

दरअसल, शनिवार को पिछोर में भारतीय डाक विभाग के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट की महत्वाकांक्षी सेवाओं, 'स्पीड पोस्ट 24' और 'स्पीड पोस्ट 48' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया. इन सेवाओं को लागू करने का मुख्य मकसद देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है.

उप-डाकघर का लोकार्पण

सिंधिया ने पिछोर में लगभग 2 लाख रुपये की लागत से नवीनीकृत किए गए उप-डाकघर का लोकार्पण किया. इसके अलावा उन्होंने एक नई अत्याधुनिक बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखी, जिसे ₹1.11 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. इस नई बिल्डिंग में डिजिटल काउंटर, बेहतर वेटिंग एरिया, दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं और स्टाफ के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्थित वर्कस्पेस होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में समय पर डिलीवरी एक ज़रूरी ज़रूरत है. ये नई सर्विस न सिर्फ़ आम नागरिकों बल्कि ई-कॉमर्स कंपनियों और छोटे बिजनेसमैन को भी कम लागत में अपना बिज़नेस बढ़ाने में मदद करेंगी. 'स्पीड पोस्ट 24' और 'स्पीड पोस्ट 48' के साथ, पोस्टल डिपार्टमेंट अब प्राइवेट कूरियर सर्विस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है, जिससे सरकारी रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी और कस्टमर्स का भरोसा भी बढ़ेगा.

शहरी व क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु की भूमिका

सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'अब बैंकिंग से लेकर ई-सेवाओं की सुविधा सीधे पिछोर के जन-जन तक पहुंचेगी. शिवपुरी जिले के पिछोर में आज IndiaPostOffice के नवीनीकृत आधुनिक उप-डाकघर का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया और साथ ही ₹1.11 करोड़ की लागत से बनने वाले नए उप-डाकघर भवन का शिलान्यास एवं भूमिपूजन भी किया. ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करते हुए यह केंद्र शहरी व क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु की भूमिका निभाएगा और पिछोर को व्यापार, संचार एवं डिजिटल सेवाओं की नई धुरी प्रदान करेगा'.