ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुरुषों से क्यों खाली करवाया मंच, कहा-आप सभी नीचे उतर जाएं

MP Politics News: ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनके कई काम अक्सर चर्चा में रहते हैं, ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला है. जहां उन्होंने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में मंच पर बैठे सभी पुरुषों को नीचे उतार दिया और केवल महिलाओं को ही मंच पर जगह दी. उन्होंने मंच पर बैठे सभी पुरुष जनप्रतिनिधियों और सदस्यों से अनुरोध किया कि वे नीचे उतर जाएं ताकि मंच पर केवल महिलाएं ही रहें, जिससे नारी शक्ति का वास्तविक वर्चस्व स्थापित हो सके. सिंधिया का यह फैसला अब चर्चा में बना हुआ है. इस दौरान उन्होंने अपनी दादी राजामाता विजयाराजे सिंधिया को याद करते हुए बड़ी बात कही.

सिंधिया ने सुनाया राजमाता का किस्सा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 106वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा 'राजमाता ने नारी सशक्तिकरण का झंडा उठाकर देशव्यापी आंदोलन चलाया था. राजमाता ने 1965 में महल की 60 एकड़ जमीन दान में देकर ग्वालियर में सिंधिया कन्या विद्यालय की शुरुआत की थी, क्योंकि दादी अम्मा में सरस्वती का ज्ञान मां दुर्गा के न्याय की शक्ति और मां लक्ष्मी का प्रेम था, क्योंकि नारी तो हमारी देवियों का ही रूप है. उन्होंने कहा कि आज 'नारी शक्ति' मां भारती के लिए एक प्रबल पंक्ति के रूप में चल पड़ी है. हंसमुखी, रामदेवी और मुन्नीबाई जैसे स्थानीय उदाहरण यहां देखे जा सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने क्रांति देवी की भी बात की जिन्होंने 329 समूहों की कमान संभालकर 1000 रुपए के छोटे निवेश से लाखों की कमाई शुरू कर दी है. सिंधिया ने कहा आप सिर्फ जिले की नहीं आप भारत की कहानी हैं. यह उसी सफर की कहानी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः यात्रियों के मजे ही मजे! नई दिल्ली स्टेशन की तरह भोपाल में भी मिलेगी ये खास सुविधा

कांग्रेस पर साधा निशाना

इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा 'कांग्रेस के समय में महिला को बोझ समझा जाता था. वहीं आज मातृशक्ति देश का भविष्य बन गई है. भाजपा सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 12 करोड़ महिलाओं के घर में चूल्हा जल रहा है और मुद्रा एवं जन-धन योजनाओं से मिले संबल से करोड़ों महिलाएं आजीविका के नए आयाम छू रही हैं. मध्य प्रदेश सरकार भी बेटी को भविष्य मानकर कन्यादान करती है और 21 साल में लाड़ली बहना बन जाती है. उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर खुशी जाहिर की और हास्यपूर्वक कहा कि जल्द ही हम सब सांसद पति और विधायक पति बनकर रह जाएंगे और कोई पार्षद पति अलाउड नहीं होगा.

शिवपुरी को मिली सौगात

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले में दो बड़ी घोषणाएं भी की हैं. उन्होंने कहा कि बदरवास में जैकेट का प्लांट लगेगा, जिससे हजारों बहनों को सीधा रोजगार मिलेगा, जबकि क्षेत्र के लिए मूंगफली प्रोसेसिंग प्लांट भी लाया जाएगा. सिंधिया ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं न केवल पिछोर और आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक परिदृश्य को बदलेंगी बल्कि यहां की लगभग 18,000 महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रदान करेंगी. जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों की प्रगति सुनिश्चित होती है. मेरा संकल्प है कि पिछोर की हर बहन अपने घर में आत्मविश्वास और सम्मान के साथ खड़ी हो सके.

ये भी पढ़ेंः भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर MP में पदयात्रा निकाल सकती है कांग्रेस, मिला प्रस्ताव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!