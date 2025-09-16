लाड़ली बहना योजना पर संकट! कलेक्टर के पास पहुंची कई महिलाएं, 3-4 महीने से नहीं मिली राशि
लाड़ली बहना योजना पर संकट! कलेक्टर के पास पहुंची कई महिलाएं, 3-4 महीने से नहीं मिली राशि

Shivpuri News-शिवपुरी में कई महिलाएं लाड़ली बहना योजना की शिकायत लेकर कलेक्टर के पहुंची. महिलाओं का कहना है कि पिछले तीन-चार महीने से उनके खाते में योजना का पैसा नहीं आ रहा है. महिलाओं ने कलेक्टर से गुहार लगाई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:35 PM IST
लाड़ली बहना योजना पर संकट! कलेक्टर के पास पहुंची कई महिलाएं, 3-4 महीने से नहीं मिली राशि

MP News-मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि कई महिलाओ के खाते में नहीं आ रही है. शिवपुरी में कुछ महिलाओं ने इसकी शिकायत की है. महिलाएं अपनी शिकायत लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची. उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है. महिलाओं का उनक कहना है कि पिछले तीन-चार महीने से उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं. कलेक्टर ने महिलाओं को आश्वासन दिया है. 

पहले मिल रहा था पैसा 
शिवपुरी में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कुछ महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी. महिलाओं ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के लिए वे सभी पात्र हैं. शुरुआत में उनके खातों में पैसे भी आते थे, लेकिन बीते तीन-चार महीने से पैसे आने बंद हो गए हैं. उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है कि पैसे आने क्यों बंद हो गए. 

दैनिक जरूरतें नहीं हो रही पूरी
महिलाओं ने कलेक्टर को बताया कि सभी ने ई केवाईसी करवाया है. बैंकिंग संबंधी ओपचारिकताएं भी पूरी कर चुकी हैं. खाते की ईकेवाईसी कराई गई है. डीवीटी खाता भी है. इसके बाद भी हर महीने मिलने वाली लाडली बहना की राशि उनको नहीं मिल रही है. महिलाओं ने गुहार लगाते हुए कहा कि जो राशि मिलती थी, उससे घर का खर्च और दैनिक जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन अब मदद नहीं मिल रही है. 

आवेदनों की जांच की जा रही
मामले को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी डीएस जादौन ने कहा कि जो महिलाएं शिकायत लेकर आई थी, उनमें से कुछ महिलाओं का समग्र आईडी डिलीट हो गया है. एक महिला का बैंक से संबंधित खाते में कुछ प्रॉब्लम है. जबकि दो महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं. फिर भी जो आवेदन आए हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं. जिला स्तर पर नाम काटने और नाम जोड़ने की हमारे पास पावर नहीं है.

