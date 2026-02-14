Advertisement
शिवपुरी में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बैठे थे बदमाश; मौका पाते ही किया अटैक

MP News: शिवपुरी में दिनदहाड़े वरिष्ठ वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वजह क्या है पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. इस हादसे के बाद वकीलों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 14, 2026, 08:28 PM IST
Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हत्या का सनसनखीजे मामला सामने आया है. यहां एक वकील की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है. वकील बाइक  से कोर्ट जा रहे थे उसी दौरान कुछ बदमाशों ने सुनसान बीच सड़क पर ही वकील को अपने निशाने पर लेते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया. हत्या क्यों की गई इसकी वजह क्या है और हत्या करने वाले आरोपी कौन है इसकी पुलिस जांच कर रही है. इस वारदात के बाद से  वकीलों ने भारी आक्रोश जताया है वहीं वकीलों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

कोर्ट जाते समय बदमाशों ने मारी गोली
मृतक वकील की पहचान संजय सक्सेना के रूप में हुई है जो शहर के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता थे. वारदात शिवपुरी के करैरा में घटित हुई है जहां करैरा सिविल कोर्ट जाते वक्त घात लगाए बैठे बदमाशों ने वकील पर अटैक कर दिया. किसी अन्य वकील ने उसी रास्ते से गुजरते वक्त मृत पड़े वकील संजय सक्सेना को देखा और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

घात लगाए बैठे थे हमलावर
मामले की जांच में पता चला कि करैरा सिविल कोर्ट शहर से करीब 4 से 5 किमी दूर है. संजय सक्सेना रोज की तरह इस रास्ते से होकर कोर्ट की तरफ जाते थे. रास्ता सुनसान होने की वजह से हमलावरों ने बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम दिया है. वारदात सुबह 11 बजे की है जिस वक्त संजय कोर्ट के लिए अपने घर से निकले थे. बदमाशों ने मौका पाते ही संजय पर हमला किया है जिससे ये साबित होता है कि हमलावरों की नजरें सजंय पर कई दिनों से थी. हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है. 

हमलावर का कोई अता पता नहीं
घटना की सूचना मिलने पर करैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को तुंरत पीएम के लिए भेज दिया है. अबतक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. हमलावरों ने किसी पुराने रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया है या फिर वजह कोई दूसरी है पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की भी तलाश की जा रही है. रिपोर्ट: पूनम पुरोहित, शिवपुरी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. शिवपुरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

