किसानों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बीज, बायो-फर्टिलाइजर और मिट्टी की दवाएं दे रही सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

इस तरह से उठाएं लाभ

इस पूरी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एक निर्धारित सरकारी प्रक्रिया से गुरजना होगा. इच्छुक किसानों को सबसे पहले एमपी किसान पोर्टल या कृषि मित्र ऐप पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है. पंजीयन के बाद विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और क्षेत्र के अनुसार पात्र किसानों की एक सूची तैयार की जाएगी. चयनित किसानों को कृषि विभाग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे. इसके अतिरिक्त किसान सरकार द्वारा अधिकृत दुकानों, एमपी एग्रो या डीएमओ के माध्यम से भी अन्य जरूरी कृषि सामग्री प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ही चयनित किसानों की सूची और उनके बैंक खातों की जानकारी सत्यापित हो जाएगी, वैसे ही सब्सिडी की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी. कृषि विभाग ने चंबल क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें ताकि इस योजना का लाभ उठाकर अपनी पैदावार और आमदनी को बढ़ा सकें.