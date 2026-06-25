किसानों के लिए खुशखबरी, मुफ्त बीज, बायो-फर्टिलाइजर और मिट्टी की दवाएं दे रही सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

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MP Government Scheme-मध्यप्रदेश के चंबल इलाके के किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़ा एक बेहद फायदेमंद खबर सामने आई है. केंद्र सरकार द्वारा देश में दालों और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और नेशनल ऑयलसीड मिशन के तहत किसानों को आगामी फसलों के लिए मुफ्त या भारी सब्सिडी पर उन्नत बीज, बायो-फर्टिलाइजर और मिट्टी के उपचार की दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दलहन का उत्पादन बढ़ाना, विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता को कम करना और स्थानीय किसानों की आय में सीधे तौर पर वृद्धि करना है.
नेशनल फूड सिक्योटिरटी मिशन
शिवपुरी जिले के कृषि सलाहकार सर्वेश शर्मा ने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जिलों को प्रदर्शन यानी डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट लगाने का विशेष लक्ष्य दिया जाता है. इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर जिले की जलवायु और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन प्लॉट के लिए आवश्यक कृषि सामग्री तय की जाती है. इस पहल के तहत किसानों को ज्यादा उत्पादन देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों के बीज दिए जा रहे हैं, जिनमें उड़द की आईपीयू शृंखला, अरहर की पूसा किस्में, सोयाबीन की आरवीएसएम शृंखला और मूंगफली की जीजी, गिरनार, कादरी लेपाक्षी सहित टीएजी शृंखला की उन्नत किस्में शामिल हैं.
किसानों को उपलब्ध कराए जा रही ये चीजें
उन्होंने बताया कि सरकार केवल बीजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि फसल के साथ-साथ मिट्टी की सेहत सुधारने पर भी पूरा जोर दे रही है. इसके लिए किसानों को राइजोबियम, पीएसबी और पोटेशियम सॉलूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे बायो-फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही जरूरत के अनुसार एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम कल्चर सहित ट्राइकोडर्मा जैसी जैविक दवाएं भी दी जा रही हैं, जो मिट्टी में लगने वाली फफूंद और दीमक जैसे हानिकारिक कीटों से फसलों का प्रभावी बचाव करती हैं.
इस तरह से उठाएं लाभ
इस पूरी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एक निर्धारित सरकारी प्रक्रिया से गुरजना होगा. इच्छुक किसानों को सबसे पहले एमपी किसान पोर्टल या कृषि मित्र ऐप पर अपना ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है. पंजीयन के बाद विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य और क्षेत्र के अनुसार पात्र किसानों की एक सूची तैयार की जाएगी. चयनित किसानों को कृषि विभाग द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे. इसके अतिरिक्त किसान सरकार द्वारा अधिकृत दुकानों, एमपी एग्रो या डीएमओ के माध्यम से भी अन्य जरूरी कृषि सामग्री प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ही चयनित किसानों की सूची और उनके बैंक खातों की जानकारी सत्यापित हो जाएगी, वैसे ही सब्सिडी की पूरी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी. कृषि विभाग ने चंबल क्षेत्र के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें ताकि इस योजना का लाभ उठाकर अपनी पैदावार और आमदनी को बढ़ा सकें.
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