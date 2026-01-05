शादी कब करेंगे महाआर्यमन सिंधिया? पार्टनर को लेकर कह दी ये बड़ी बात, रोड शो में लगी चोट

Maha Aryaman Scindia Wedding Update: केंद्रीय मंत्री और गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया को लेकर लोगों में लंबे समय से खास दिलचस्पी बनी रहती है. खासकर उनकी शादी को लेकर सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक, लोग यह जानना चाहते हैं कि महाआर्यमन सिंधिया जीवन का यह अहम फैसला कब लेंगे. हाल तक इस विषय पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला था, लेकिन अब पहली बार खुद महाआर्यमन ने चुप्पी तोड़ी है, जिसके बाद से खूब चर्चा हो रही है.

आपको बता दें कि सोमवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार शिवपुरी जिले के दौरे पर आए. जहां पिछोर में एक रोड शो भी किया. इस दौरान महाआर्यमन सिंधिया एक छोटे हादसे के शिकार भी हो गए. हालांकि, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं, वे बिल्कुल ठीक हैं. दरअसल, कार में खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे संतुलन बिगड़ गया. झटके के कारण उनका सीना कार के हिस्से से टकरा गया. उन्होंने खुद को संभाला और थोड़ी देर बाद फिर से मुस्कुराते हुए जनता की ओर हाथ हिलाया.

उनकी हालत स्थित है

वहीं हादसे के कुछ समय बाद महाआर्यमन सिंधिया के सीने में दर्द की शिकायत सामने आई. एहतियात बरतते हुए उन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सीटी स्कैन सहित जरूरी चिकित्सकीय जांच कराई गई. डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है और किसी गंभीर चोट नहीं आई है.

क्रिकेट पर क्या कहा?

महाआर्यमन सिंधिया इससे पहले रविवार को दो दिवसीय शिवपुरी दौरे पर पहुंचे थे. मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका पहला शिवपुरी दौरा था. इस मौके पर उनका भव्य स्वागत किया गया. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट में अपार संभावनाएं हैं और वे इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उनका फोकस जमीनी स्तर पर क्रिकेट को मजबूत करने पर है. कई तरह की योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं.

शादी पर क्या बोले ?

वहीं उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी कहा कि शादी जीवन का एक बड़ा और जिम्मेदारी से भरा निर्णय होता है, जिसे जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जीवनसाथी केवल एक संबंध नहीं, बल्कि जीवनभर का मजबूत सहारा होता है. इसलिए वे खुद को और परिस्थितियों को पूरी तरह समझने के बाद ही यह फैसला लेना चाहते हैं. हालांकि, कुछ दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बेटे की शादी को लेकर चिंता जाहिर की थी.

रिपोर्टः पूनम पुरोहित, शिवपुरी

