पानी-पानी हुआ शिवपुरी, महुअर नदी के उफान से गांवों में घुसा पानी, खोड़-पिछोर मार्ग ठप

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मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची हुई है. खासकर शिवपुरी जिले में शुक्रवार को जबरदस्त बारिश हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. पिछोर इलाके में देर रात हुई भारी बारिश के बाद महुअर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे पानी आस-पास के निचले इलाकों और रिहायशी गांवों में घुस गया. रात भर और शनिवार सुबह तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रही. शुक्रवार को तड़के 1 बजे से 3 बजे के बीच हुई भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया. बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया और खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचा.
नदी के उफान से गांवों में घुसा पानी, खोड़-पिछोर मार्ग ठप
तेज बहाव के कारण खोड़-पिछोर रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे आवागमन ठप पड़ा है. गुरुकुदवाया गांव में नदी का पानी स्थानीय स्कूल और कुछ घरों तक पहुंच गया है. इसके अलावा उमरीकला, बूढ़ोन शाजापुर और पायगा जैसे गांवों में खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान होने का डर है. नदी का तेज बहाव करैरा इलाके तक पहुंच गया, जहां स्थानीय लोगों ने इस मानसून सीजन में पहली बार महुअर नदी को उग्र रूप में देखा. नदी का तेज बहाव पिछोर इलाके से आगे बढ़कर करैरा तक पहुंच गया. लोगों ने इस सीजन में पहली बार करैरा पुल से नदी को जोरदार बहाव के साथ बहते देखा. लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों में भी जलस्तर बढ़ गया है.
10 दिन बाद नरसिंहपुर में फिर मेहरबान हुआ मानसून
इस बीच नरसिंहपुर जिले में लगभग दस दिनों के अंतराल के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. जिले भर में हुई भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया है. किसान इस बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. यह धान और गन्ने की फसलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी. हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की चल रही खरीद पर बारिश का असर साफ तौर पर देखा गया.
सिस्टम की खुली पोल
जिले में कुछ देर की तेज बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी. शहरों और कस्बों में कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई. वहीं, समर्थन मूल्य पर संचालित मूंग खरीद केंद्रों पर अफरातफरी का माहौल दिखा. कई केंद्रों पर खुले में रखी मूंग बारिश में भीग गई. खरीद केंद्रों पर सैकड़ों ट्रॉलियां घंटों खड़ी रहीं और किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तिरपाल और दूसरे इंतजाम करते दिखे. बारिश की वजह से तोलने का काम भी प्रभावित हुआ, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई. एक तरफ तो इस बारिश से खरीफ की फसलों को राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ खरीद केंद्रों पर सही स्टोरेज और सुरक्षा इंतजाम न होने की वजह से प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं.
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