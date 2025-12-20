Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047359
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, बौखलाए मनचलों ने सरियों से पीटा

Shivpuri News: शिवपुरी में ममेरी बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने और एसपी ऑफिस में शिकायत करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ. पुलिस ने मामले में दो नामजद सहित चार पर एफआईआर दर्ज की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, बौखलाए मनचलों ने सरियों से पीटा

Shivpuri News Today: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ममेरी बहन से हो रही छेड़छाड़ की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया. शिकायत से नाराज आरोपियों ने घात लगाकर युवक पर लोहे के सरियों से हमला कर दिया, उसके सिर में आठ टांके लगे और उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई. यह घटना गुरुवार रात मनियर इलाके में हुई. पीड़ित का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. कोतवाली पुलिस ने दो नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला
शिवपुरी ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं. एक युवक को अपनी ममेरी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने और SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. शिकायत से गुस्साए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर हमला कर दिया. लोहे की रॉड से हुए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर में आठ टांके लगे. हमलावरों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी बुरी तरह तोड़ दिया. पीड़ित का फिलहाल ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था आरोपी 
रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे मनियर इलाके में हुई. मनियर के रहने वाले और एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले राज राजावत काम खत्म करके अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. तभी घात लगाकर बैठे केशव रावत, रविंद्र पाल और कुछ अनजान साथियों ने बाइक चलाते समय राज के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले से संतुलन बिगड़ने पर राज अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए. इसके बाद आरोपियों ने उन पर बेरहमी से हमला किया और उनकी मोटरसाइकिल को बुरी तरह तोड़ दिया. हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ऑफिस जाने की मिली सजा
जानकारी के अनुसार आरोपी केशव रावत शहर के दूसरे इलाके में रहने वाले राज राजावत की चचेरी बहन को लगातार परेशान कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. कुछ दिन पहले राज अपने चाचा के साथ इस मामले में केशव रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए SP ऑफिस गया था. इससे गुस्सा होकर केशव रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर राज पर हमला कर दिया. पीड़ित राज ने बताया कि हमले के दौरान आरोपी उसे धमकी भी दे रहे थे और कह रहे थे कि SP ऑफिस जाकर उसने गलती की है. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी केशव रावत और रविंद्र पाल, जो किराउली, सिरसाउद पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं, और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Shivpuri Newsmp news

Trending news

Shivpuri News
'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, मनचलों ने खूब मारा
chhattisgarh news
स्मार्ट होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा, अब रजिस्टर की जगह ऐप पर लगेगी क्लास की हाजिरी
Naxalites surrender
‘लाल आतंक’ को बड़ा झटका: तेलंगाना में 41 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 39 छत्तीसगढ़ से...
damoh news
बुंदेलखंड में फिल्मी ग्लैमर...अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाएंगी बुंदेली फिल्म
bhopal news
भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात, आम लोग इस दिन से कर सकेंगे सफर, यहां देखें स्टॉप
jabalpur news
जबलपुर में जुम्मे की नमाज के दौरान हंगामा, दूसरे मौलाना से नमाज पढ़ाने पर टकराव...
bilaspur high court
मंदिर में लाउडस्पीकर विवाद पर HC सख्त, दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर चेतावनी...
mp news
MP में SIR पर घमासान: वोटर लिस्ट से 38 लाख से अधिक नाम कटने पर गरमाई सियासत!
jhabua news
प्रेम विवाह की सजा! झाबुआ में दिनदहाड़े परिवार का घर फूंका, लाखों का सामान राख
online betting app
एविएटर खेलने वाले सावधान! भोपाल में कॉन्ट्रैक्टर ने 30 लाख गंवाने के बाद लगाई फांसी