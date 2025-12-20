'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, बौखलाए मनचलों ने सरियों से पीटा

Shivpuri News Today: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ममेरी बहन से हो रही छेड़छाड़ की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया. शिकायत से नाराज आरोपियों ने घात लगाकर युवक पर लोहे के सरियों से हमला कर दिया, उसके सिर में आठ टांके लगे और उसकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई. यह घटना गुरुवार रात मनियर इलाके में हुई. पीड़ित का फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. कोतवाली पुलिस ने दो नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला

शिवपुरी ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं. एक युवक को अपनी ममेरी बहन के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करने और SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने की भारी कीमत चुकानी पड़ी. शिकायत से गुस्साए आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर हमला कर दिया. लोहे की रॉड से हुए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर में आठ टांके लगे. हमलावरों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी बुरी तरह तोड़ दिया. पीड़ित का फिलहाल ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था आरोपी

रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना गुरुवार रात करीब 9:30 बजे मनियर इलाके में हुई. मनियर के रहने वाले और एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले राज राजावत काम खत्म करके अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. तभी घात लगाकर बैठे केशव रावत, रविंद्र पाल और कुछ अनजान साथियों ने बाइक चलाते समय राज के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले से संतुलन बिगड़ने पर राज अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए. इसके बाद आरोपियों ने उन पर बेरहमी से हमला किया और उनकी मोटरसाइकिल को बुरी तरह तोड़ दिया. हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

एसपी ऑफिस जाने की मिली सजा

जानकारी के अनुसार आरोपी केशव रावत शहर के दूसरे इलाके में रहने वाले राज राजावत की चचेरी बहन को लगातार परेशान कर रहा था और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था. कुछ दिन पहले राज अपने चाचा के साथ इस मामले में केशव रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए SP ऑफिस गया था. इससे गुस्सा होकर केशव रावत ने अपने साथियों के साथ मिलकर राज पर हमला कर दिया. पीड़ित राज ने बताया कि हमले के दौरान आरोपी उसे धमकी भी दे रहे थे और कह रहे थे कि SP ऑफिस जाकर उसने गलती की है. इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी केशव रावत और रविंद्र पाल, जो किराउली, सिरसाउद पुलिस स्टेशन के रहने वाले हैं, और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

