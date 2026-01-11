एमपी में बनेगा देश का 7वां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जानिए क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं?

Postal Department Training Centre: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी सिटी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने डाक विभाग की बदलती भूमिका और उसकी अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि कोई व्यवस्था आज भी पूरी निष्ठा के साथ आम नागरिक की सेवा में समर्पित है, तो वह भारत का डाक विभाग है.

इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरी को ₹111 करोड़ के रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर की सौगात देने की ऐतिहासिक घोषणा की, जिससे शिवपुरी संचार, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक नई पहचान हासिल करेगा. वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल एक उद्घाटन नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में डाक विभाग के अंतर्गत 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स संचालित हैं- सहारनपुर, वडोदरा, मैसूरु, गुवाहाटी, मदुरै और दरभंगा, जहां हर वर्ष लगभग 18,000 डाक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है. सहारनपुर, वडोदरा, मैसूरु, गुवाहाटी, मदुरै और दरभंगा,

111 करोड़ की आएगी लागत

आज इस मंच से उन्होंने घोषणा की कि ₹111 करोड़ की लागत से शिवपुरी में देश का 7वां रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा. यह केंद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के डाक कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा. इस प्रशिक्षण केंद्र में एक समय में लगभग 250 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और प्रति वर्ष लगभग 1,800 से अधिक कर्मियों को आधुनिक, डिजिटल और सेवा-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.

अगले दौरे में करेंगे शिलान्यास

सिंधिया ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य देते हुए कहा कि जिस प्रकार ग्वालियर एयरपोर्ट 16 महीनों में बनकर तैयार हुआ, उसी तरह यह रीजनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर भी 8-12 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाए. उन्होंने कहा कि अगले शिवपुरी दौरे में इस केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा और तय समयसीमा में लोकार्पण भी किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिवपुरी की भौगोलिक स्थिति, सड़क और रेल संपर्क तथा शांत वातावरण इसे प्रशिक्षण संस्थान के लिए आदर्श बनाते हैं. यह परियोजना ‘मिशन कर्मयोगी’ के अंतर्गत डाक कर्मियों के कौशल, क्षमता और सेवा गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी.

जिले के 52 डाकघर आधुनिक

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिवपुरी जिले के सभी 52 डाकघरों का आधुनिकीकरण पूर्ण हो चुका है. आज डाकघर केवल पत्राचार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधार-आधारित सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), पासपोर्ट सेवाओं में सहयोग, म्यूचुअल फंड वितरण, बीमा योजनाएं और वित्तीय समावेशन का सशक्त माध्यम बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि डाक विभाग से जुड़े खातों में आज देशभर में ₹22 लाख करोड़ से अधिक की राशि सुरक्षित है और केवल शिवपुरी जिले में 20,000 से अधिक नए खाते खोले जा चुके हैं.

महिला सशक्तिकरण की सबसे सशक्त मिसाल बना डाक विभाग

सिंधिया ने सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना बीज बोने जैसी है, जिसे माता-पिता मिलकर वटवृक्ष के रूप में विकसित करते हैं. आज देशभर में बच्चियों के नाम पर ₹2 लाख करोड़ से अधिक की राशि जमा है. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का यह कार्य जिस पैमाने पर डाक विभाग कर रहा है, वह किसी अन्य व्यवस्था के लिए संभव नहीं है.

शिवपुरी की ऐतिहासिक पहचान

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिवपुरी अब केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशिक्षण, सेवा और नवाचार का क्षेत्रीय केंद्र बनेगा. डाक विभाग के माध्यम से यह शहर नए भारत की सेवा-प्रधान व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनेगा.

रिपोर्टः पूनम पुरोहित, शिवपुरी

