समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने खाना समय पर न मिलने पर पत्नी की हत्या की. हत्या वाले आरोपी के भतीजे ने पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना दी. पुलिस ने घटना के 12 घंटे बाद आरोपी की पकड़ लिया है. मृतिका ने पति से गाली-गलौज करने से मना किया था, इसी बात से नाराज आरोपी ने उस पर हमला कर उसकी जान ले ली.

विरोध करने की हत्या

यह मामला मायापुरा थाना क्षेत्र के गुरूकुदवाया है. नेतराम उर्फ नेता आदिवासी ने खाना समय पर नहीं मिलने पर अपनी पत्नी से गाली-गलौज की. पत्नी के विरोध करने पर गुस्से में उसने कुसुमबाई की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी. इस घटना क सूचना मृतका के भतीजे बहादुर आदिवासी ने पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

फावड़े से किया हमला

भतीजे बहादुर ने बताया कि 19 अगस्त को नेतराम ने खाना मांगते समय पत्नी से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब पत्नी कुसुमबाई ने इसका विरोध किया और गाली देने से मना किया तो आरोपी गुस्सा गया. उसने फावड़े की मूंद पत्नी के सिर पर दे मारी. गंभीर चोट लगने से कुसुमबाई जमीन पर गिर गई. तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना को लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी नेतराम आदिवासी को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. आरोपी ने खाना समय पर नहीं मिलने से नाराज होकर पत्नी की हत्या की है.

यह भी पढ़ें-उज्जैन में चोरों के चक्कर में चक्का जाम, 35 लाख की मोबाइल चोरी; CCTV में दिखे बदमाश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shivpuri की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!