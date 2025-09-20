 समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2930325
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड

Shivpuri News-शिवपुरी में पति ने पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी. आरोपी के भतीजे ने पुलिस को हत्या की जानकारी दी. पुलिस ने 12 घंटे बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने खाना समय पर नहीं मिलने की बात पर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समय पर नहीं मिला खाना, तो आग बबूला हुआ पति, फावड़ा उठाकर कर दिया बड़ा कांड

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की फावड़ा मारकर हत्या कर दी. आरोपी ने खाना समय पर न मिलने पर पत्नी की हत्या की. हत्या वाले आरोपी के भतीजे ने पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना दी. पुलिस ने घटना के  12 घंटे बाद आरोपी की पकड़ लिया है. मृतिका ने पति से गाली-गलौज करने से मना किया था, इसी बात से नाराज आरोपी ने उस पर हमला कर उसकी जान ले ली. 

विरोध करने की हत्या
यह मामला मायापुरा थाना क्षेत्र के गुरूकुदवाया है. नेतराम उर्फ नेता आदिवासी ने खाना समय पर नहीं मिलने पर अपनी पत्नी से गाली-गलौज की. पत्नी के विरोध करने पर गुस्से में उसने कुसुमबाई की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी. इस घटना क सूचना मृतका के भतीजे बहादुर आदिवासी ने पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

फावड़े से किया हमला
भतीजे बहादुर ने बताया कि 19 अगस्त को नेतराम ने खाना मांगते समय पत्नी से गाली-गलौज शुरू कर दी. जब पत्नी कुसुमबाई ने इसका विरोध किया और गाली देने से मना किया तो आरोपी गुस्सा गया. उसने फावड़े की मूंद पत्नी के सिर पर दे मारी. गंभीर चोट लगने से कुसुमबाई जमीन पर गिर गई. तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना को लेकर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी नेतराम आदिवासी को घटना के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. आरोपी ने खाना समय पर नहीं मिलने से नाराज होकर पत्नी की हत्या की है.

यह भी पढ़ें-उज्जैन में चोरों के चक्कर में चक्का जाम, 35 लाख की मोबाइल चोरी; CCTV में दिखे बदमाश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shivpuri की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newscrime newsshivpuri murder

Trending news

ujjain news
उज्जैन में चोरों के चक्कर में चक्का जाम, 35 लाख की मोबाइल चोरी; CCTV में दिखे बदमाश
mp news
योगी की 'अजेय' कहानी पर घमासान! फिल्म पर MP में उठी बड़ी मांग, लोगों से गई ये अपील
CG News
राजनीति में Gen-Z की एंट्री! राहुल गांधी को लगा रहे फटकार,क्या है BJP का कार्टून वॉर
mp news
हाईवे पर फिल्मी अंदाज में लूट, बंदूक की नोक पर लूटा कंटेनर, वारदात सीसीटीवी में कैद
chhattisgarh news
2 स्कॉर्पियो से मिला ₹6.6 करोड़ कैश, गिनती के लिए मंगवानी पड़ी मशीन, जांच हुई शुरू
chhatarpur news
छतरपुर में पेट दर्द से पूरे परिवार की हालत खराब, बाप-बेटे की मौत; दो की हालत गंभीर
bhind news
गायों के हक में सड़कों पर उतरेंगे कंप्यूटर बाबा, भोपाल तक निकालेंगे गौ-न्याय यात्रा
ujjain news
गरबा को लेकर क्या बोली गुजरात की हिंदुवादी नेत्री? जानिए कौन हैं काजल हिंदुस्तानी?
Dongargarh News
नवरात्रि में डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी,9 दिन रुकेंगी ये 10 ट्रेनें
Bilaspur News
बेटे का हैवानियत भरा कदम, मां की कुल्हाड़ी से की हत्या, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान
;