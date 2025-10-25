Advertisement
शिवपुरी में विधायक बने किसान, हेलमेट पहनकर लाइन में लगे, खाद वितरण की अव्यवस्था को किया उजागर

Shivpuri News-शिवपुरी के पोहरी से विधायक कैलाश कुशवाह हेलमेट पहनकर खाद लेने के लिए लाइन में लगे रहे. एक घंटे तक हेलमेट पहनकर विधायक लाइन में लगे रहे और टोकन वितरण की स्थिति का जायजा लिया. मौके पर मिली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और कलेक्टर से इसकी शिकायत की.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:35 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में विधायक कैलाश कुशवाह किसान बनकर पहुंचे और पोहरी कृषि उपज मंडी में खाद लेने के लिए लाइन में लगे. विधायक कैलाश कुशवाह ने हेलमेट पहन रखा था. करीब एक घंटे तक लाइन में खड़े रहकर उन्होंने टोकन वितरण की स्थिति का जायजा लिया. मौके पर कई तरह की अव्यवस्थाएं मिली और किसानों के लिए कोई इंतजाम नहीं थे. साथ ही मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं थी. इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की है और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई है. 

4 बजे से लगे थे किसान
विधायक ने बताया कि किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लगे थे, लेकिन मौके पर कोई पुलिस बल, तहसीलदार, एसडीएम या अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था. किसानों को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ रहा था. वहां पटवारी चेहरा देखकर कूपन बांट रहे थे, जिससे वास्तविक किसानों को टोकन हीं मिल पा रहे थे. 

कलेक्टर को फोन कर दी जानकारी
विधायक कैलाश कुशवाह ने मौके से ही कलेक्टर को फोन कर अव्यवस्था की जानकारी दी. विधायक ने बताया कि किसानों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी. कुछ किसानों को लाइन में लगने के बाद भी कूपन नहीं मिला, जबकि कुछ लोगों को पहले से ही टोकन दे दिए गए थे. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई दुकानों पर खाद की बिक्री निर्धारित दामों से ज्यादा पर की जा रही है. उन्होंने प्रशासन से ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने और निर्धारित दर पर खाद की बिक्री सुनिश्चित करने की मांग की है. 

न अधिकारी हैं, न पुलिस
विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि मैंने खुद किसान बनकर लाइन में लगकर देखा कि यहां न अधिकारी हैं, न पुलिस. किसानों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रही है. मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. इस दौरान उन्होंने टीआई पोहरी को फोन लगाकर मौके पर बुलाया. मौके पर पहुंची पुलिस ने हालत पर नियंत्रण पाया. 

