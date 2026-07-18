/शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं सदी की दुर्लभ तोप चोरी, जांच में झूठी निकली हथियारबंद बदमाशों की थ्योरी; 13 अन्य तोपें सुरक्षित

नरवर किले में सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर तैनात बालकिशन बाल्मीकि ने बताया कि 4-5 जुलाई को बदमाशों ने तोप नीचे गिरा दी थी, जिसकी सूचना विभाग को दी थी और उन लोगों ने तोप 15-16 जुलाई की रात को चोरी कर लिया. चोरी के समय वो कहां थे, इस सवाल पर बालकिशन ने बताया, 'हम रात के 8:30 बजे तक किले में थे. 8:30 बजे के बाद हम घर चले गए. कोई व्यवस्था नहीं है यहां पर. ना तो टॉर्च है और ना कोई व्यवस्था है.' उन्होंने आगे बताया, '16 जुलाई को सुबह जब आए तो पता चला कि तोप नहीं है. बाहर-बाहर देख के हम घबरा गए. हमने ढूंढ़ा, पूरी कचहरी देखी तो कचहरी में नहीं मिली. इसके बाद यहां जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको इसकी जानकारी दी. बाद में थाने से फोन आया, तो हमने सबकुछ बता दिया.'