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शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं सदी की दुर्लभ तोप चोरी, जांच में झूठी निकली हथियारबंद बदमाशों की थ्योरी; 13 अन्य तोपें सुरक्षित

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित नरवर किले से 16वीं शताब्दी की एक दुर्लभ तोप चोरी होने के मामले में नया मोड़ आया है और हथियारबंद बदमाशों के धमकाकर तोप ले जाने की बात झूठी निकली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है.

Written ByPoonam Purohit
Published: Jul 18, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:58 PM IST
शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं सदी की दुर्लभ तोप चोरी, जांच में झूठी निकली हथियारबंद बदमाशों की थ्योरी; 13 अन्य तोपें सुरक्षित

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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