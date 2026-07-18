/शिवपुरी के नरवर किले से 16वीं सदी की दुर्लभ तोप चोरी, जांच में झूठी निकली हथियारबंद बदमाशों की थ्योरी; 13 अन्य तोपें सुरक्षित

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भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी और राजा नल-दमयंती की ऐतिहासिक स्थली माने जाने वाले मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित नरवर किले से 16वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक तोप चोरी होने का मामला सामने आया है. पहले इस घटना को 25 से 30 हथियारबंद बदमाशों द्वारा अंजाम देने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस जांच के दौरान मामला अलग निकला. अब सामने आया है कि घटना के समय चौकीदार किले पर मौजूद ही नहीं था और अज्ञात चोर तोप चोरी कर ले गए.
जानकारी के अनुसार, किले की ओपन कचहरी में सिंधिया राजवंश काल की 14 ऐतिहासिक तोपें रखी थीं. इनमें से एक तोप चोरी हो गई है, जबकि 13 तोपें सुरक्षित हैं. शुरुआती बयान में सुरक्षा गार्ड बाल किशन ने 30 हथियारबंद बदमाशों के धमकाकर तोप ले जाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद उसने बताया कि 5 जुलाई को अज्ञात लोगों ने तोप को नीचे गिरा दिया था, जिसकी सूचना उसने विभाग को दे दी थी. इसके बाद 15 जुलाई की रात करीब 8.30 बजे वह अपने घर चला गया था और उसके बाद अज्ञात चोर नीचे पड़ी तोप को उठाकर ले गए.
चौकीदार के किले पर मौजूद नहीं रहने के कारण चोरी
राज्य पुरातत्व विभाग के उपसंचालक पी.सी. महोबिया ने बताया कि चौकीदार के किले पर मौजूद नहीं रहने के कारण चोरी की वारदात हुई. तोप नीचे गिराए जाने की सूचना मिलने के बाद विभाग अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा था, लेकिन इसी बीच घटना हो गई. मामले की शिकायत नरवर थाने में दर्ज करा दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.
पी.सी. महोविया ने बताया, 'एक तोप चोरी हुई है, जो लगभग 5 फीट 10 सेंटीमीटर की थी और उसकी 30 इंच डायमीटर था. जो रात में अज्ञात बदमाशों द्वारा, चोरों द्वारा चुराई गई है. ये घटना 15-16 जुलाई की दरमियानी रात को घटी. बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं. हमारे साथ में पुलिस की टीम है और टीआई साहब भी साथ में हैं. उनमें एक गद्दा, रजाई, पाइप और इस तरह के आदि सामान मिले हैं और जो रास्ते से बरामद किए गए.' चौकीदार के ड्यूटी पर मौजूद ना रहने के सवाल पर उन्होंने कहा,'उनकी तो ड्यूटी थी. अब वो रहे हों या ना रहे हों, ये तो वही बताएंगे.'
साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
शिवपुरी पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया भी शुक्रवार (17 जुलाई) को घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को घटना की जानकारी मिलने के बाद नरवर थाना पुलिस तत्काल जांच में जुट गई थी. टीम ने मौके से एक रजाई, गद्दा, पाइप और तोप को ले जाने के निशान बरामद किए हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.
नरवर किले में सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पर तैनात बालकिशन बाल्मीकि ने बताया कि 4-5 जुलाई को बदमाशों ने तोप नीचे गिरा दी थी, जिसकी सूचना विभाग को दी थी और उन लोगों ने तोप 15-16 जुलाई की रात को चोरी कर लिया. चोरी के समय वो कहां थे, इस सवाल पर बालकिशन ने बताया, 'हम रात के 8:30 बजे तक किले में थे. 8:30 बजे के बाद हम घर चले गए. कोई व्यवस्था नहीं है यहां पर. ना तो टॉर्च है और ना कोई व्यवस्था है.' उन्होंने आगे बताया, '16 जुलाई को सुबह जब आए तो पता चला कि तोप नहीं है. बाहर-बाहर देख के हम घबरा गए. हमने ढूंढ़ा, पूरी कचहरी देखी तो कचहरी में नहीं मिली. इसके बाद यहां जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको इसकी जानकारी दी. बाद में थाने से फोन आया, तो हमने सबकुछ बता दिया.'
चोरी हुई तोप की क्या है खासियत?
चोरी हुई तोप अष्टधातु के विशेष मिश्रण से बनी बताई जाती है, जिस पर राजचिह्न के साथ फारसी और देवनागरी लिपि में शिलालेख अंकित हैं. पुरातत्व विभाग ने किले की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है, जबकि पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.