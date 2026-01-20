School Holiday: 11 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी! ठंड और त्योहार का असर, बुधवार को इन राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद

School Holiday 21 January 2026: भारत के अधिकांश राज्यों में जनवरी के शुरू होने से ही कड़ाकी की सर्दी और घने कोहरे का असर बना हुआ है, जिस कारण राज्य के अधिकांश स्कूलों में लंबी शीतकालीन अवकाश रहीं. हालांकि, सर्दी की छुट्टियों के बाद देश के अधिकांश स्टेट के स्कूल वापस खुल गए हैं और कक्षा सामान्य रूप से संचालित होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ स्टेट में मौसम संबंधित समस्या और स्थानीय त्योहार की वजह से बुधवार, 21 जनवरी, 2026 को स्कूल बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप एक स्कूली स्टूडेंट या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स/परिजन हैं, तो आपके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. आइए हम आपको राज्यवार बताते हैं कि 21 जनवरी को किन स्टेट के स्कूल बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश

बुधवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्कूल खुले रहेंगे. हालांकि, 23 जनवरी, 2026 को वसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में देश के कई राज्यों के सरकारी और निजी स्कूल बंद रहने की संभावना है. वहीं, प्रयागराज जिले में जारी माघ मेला के कारण श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए, प्रशासन ने बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर जिले में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल को 16 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक बंद रखने का आदेश दिया था.

वहीं, 21 जनवरी की बात करें तो स्कूल की छुट्टियों को आगे बढ़ाने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इसलिए उम्मीद है कि बुधवार को प्रयागराज जिले के स्कूल फिर से खुलेंगे. वहीं, प्रयागराज के अलावा राज्य के अन्य जिलों के स्कूल 21 जनवरी को सामान्य रूप से संचालित होंगे.

त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय

त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में 21 जनवरी, 2026 को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल पूर्वोत्तर राज्य के 54वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे.

पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा के स्कूल लंबी सर्दी की छुट्टियों के बाद फिर से खुल गए हैं, लेकिन कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के कारण 21 जनवरी को स्कूल के टाइमिंग में बदलाव रह सकते हैं.

दिल्ली-NCR

दिल्ली-एनसीआर में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक वायु प्रदूषण और घने कोहरे की समस्या जारी है. इसलिए बुधवार को छात्रों के स्कूल टाइमिंग और मोड में बदलाव रह सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश

21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के अधिकांश जिलों के स्कूल शीतलहर और अत्यधिक ठंड के कारण बंद रहेंगे.

वहीं, 21 जनवरी को स्कूल जाने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के मिजाज के हिसाब से स्कूल खुले होने की पुष्टि करने के साथ उसके टाइमिंग और मोड की जांच जरूर से कर लें.

