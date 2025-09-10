जबड़ा पकड़ा, साड़ी उतारी, फंदा बनाया, फिर मार डाला! 65 साल की दादी ने किया मौत से संघर्ष, 30 मिनट लड़ी लड़ाई
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2916575
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जबड़ा पकड़ा, साड़ी उतारी, फंदा बनाया, फिर मार डाला! 65 साल की दादी ने किया मौत से संघर्ष, 30 मिनट लड़ी लड़ाई

Shivpuri News-शिवपुरी में एक बुजुर्ग महिला ने 30 मिनट तक सियार से लड़ाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया. महिला ने अपनी जान बचाने के लिए साड़ी निकालकर फंदा बनाया और सियार के जबड़े में फंदा फंसाकर गला कस दिया. हालांकि इस संघर्ष के बाद महिला बेहोश हो गई. करीब 6 घंटे बाद महिला को अस्पताल में होश आया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 10, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जबड़ा पकड़ा, साड़ी उतारी, फंदा बनाया, फिर मार डाला! 65 साल की दादी ने किया मौत से संघर्ष, 30 मिनट लड़ी लड़ाई

MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला ने 30 मिनट तक सियार से संघर्ष किया और उस जान ले ली. महिला पर अचानक सियार ने हमला कर दिया था. 30 मिनट तक महिला और सियार के बीच संघर्ष हुआ. जान बचाने के लिए महिला ने अपनी साड़ी निकाली और फंदा बनाया. इसके बाद सियार का जबड़ा पकड़कर फंदे से उसका गला कस दिया. फंदे को तब तक खींचकर रखा, जब तक कि सियार ने दम नहीं तोड़ दिया. इस दौरान सियार लगातार हमला करता रहा. इस संघर्ष में सियार की जान लेने के बाद महिला वह बेहोश हो गई. 6 घंटे के बाद महिला को अस्पताल में होश आया. सियार ने सुरजिया बाई को 18 जगह काटा. 

घास काट रही थी महिला
यह पूरी घटना सोमवार की है, सुरजिया बाई शाम को मवेशी के लिए घास लेने खेत पर गई थी. जब वह घास काट रहीं थी तभी सियार ने उनपर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में वह जमीन पर गिर गईं. उन्होंने बताया कि सियार ने मुझे काटना शुरू कर दिया. सबसे पहले उसने मेरे पैरों पर दांत गड़ाए. मैं दर्द के मारे चीख उठी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया क्योंकि आसपास तब कोई नहीं था. मेरे चीखते ही सियार और ज्यादा हमलावर हो गया. वह हाथ पर काटने लगा. मौत आखों के सामने दिखने लगी. पहले तो कुछ समझ नहीं आया, सियार मुझे नोंच रहा था.

सियार पर बैठ गईं
सुरजिया बाई ने बताया कि कुछ देर में यह समझ आया कि अब मरना तय है, एक बार लडूं तो. मैनें हिम्मत जुटाई और दानों हाथों से सियार के जबड़े को कसकर पकड़ लिया. जब सियार कमजोर पड़ा तो तेजी से पलटी मारकर उसके ऊपर बैठ गई. इसके बाद उसके जबड़ों को अलग-अलग दिशा में खींचना शुरू कर दिया. कुछ देर में उसके जबड़े से खून आने लगा, जब वह घायल हुआ तो उसने हमला करना कम किया. लेकिन मेरी हिम्मत जबाव दे रही थी, क्योंकि करीब 20 मिनट बीत गए थे. समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारूं कैसे, क्योंकि नहीं मारा तो वो मुझे मार देता. 

Add Zee News as a Preferred Source

साड़ी का फंदा बनाकर मार डाला
उन्होंने बताया कि लड़ते-लड़ते दिमाग में आया कि फंदा बनाकर इसका गला कस दूं. मैंने अपनी साड़ी निकालना शुरू किया. इसी बीच पकड़ कमजोर होने पर सियार हावी होने लगा. लेकिन उसके हमला करने से पहले ही साड़ी निकाल दी. जैसे-तैसे फंदा बनाया और उसके गले में डाल दिया. पकड़ कमजोर हुई तो वह मेरी ओर झपटा, मैंने तेजी से फंदा खींच दिया. वह तड़पने लगा. काफी देर तक तड़पने के बाद वह शांत हो गया. कुछ देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया. करीब 6 घंटे बाद होश आया तो पता चला जिला अस्पताल में हूं. डॉक्टरों के अनुसार, सूरजिया को कई गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें-थाने के बाहर महिला ने लगाई आग, चीखते-चिल्लाते हुए अंदर घुसी, गंभीर रूप से झुलसी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shivpuri की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsShivpuri Newswomen killed jackal

Trending news

chhattisgarh news
थाने के बाहर महिला ने लगाई आग, चीखते-चिल्लाते हुए अंदर घुसी, गंभीर रूप से झुलसी
mp news
MP में मुर्दा को जिंदा करने के लिए झारखंड से आया तांत्रिक, किया चौंकाने वाला दावा
mp news
नेपाल में फंसे MP के 14 लोग, PM और CM मोहन से लगाई सुरक्षित भारत वापसी की गुहार
Surendra Patwa
कर्ज 58,25,00,256 रुपये, क्रिमिनल केस 173... पढ़ लीजिए BJP के इस विधायक की कुंडली
Singrauli news
MP में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, लालच देकर किया जा रहा था गुमराह
mp news live update
सिंगरौली में धर्मांतरण का बड़ा खुलासा, मंडला, अनूपपुर और बालाघाट में भारी बारिश
jabalpur news
पहली बार जबलपुर से नेपाल के लिए ट्रेन, इंदौर से 4 अक्टूबर को होगी रवाना,जानें बुकिंग
khandwa news
खंडवा में टला बड़ा हादसा,मुंबई से दिल्ली जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी,डिब्बे हवा में
bhopal news
भोपाल के 45 इलाकों में आज रहेगी बिजली गुल, लोगों को इतने घंटे झेलनी पड़ेगी परेशानी
gwalior news
10 रुपए फीस के जाल में फंसी महिला, मां के इलाज के लिए ढूंढ़ी थी डॉक्टर, जानें मामला
;