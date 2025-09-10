जबड़ा पकड़ा, साड़ी उतारी, फंदा बनाया, फिर मार डाला! 65 साल की दादी ने किया मौत से संघर्ष, 30 मिनट लड़ी लड़ाई

MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला ने 30 मिनट तक सियार से संघर्ष किया और उस जान ले ली. महिला पर अचानक सियार ने हमला कर दिया था. 30 मिनट तक महिला और सियार के बीच संघर्ष हुआ. जान बचाने के लिए महिला ने अपनी साड़ी निकाली और फंदा बनाया. इसके बाद सियार का जबड़ा पकड़कर फंदे से उसका गला कस दिया. फंदे को तब तक खींचकर रखा, जब तक कि सियार ने दम नहीं तोड़ दिया. इस दौरान सियार लगातार हमला करता रहा. इस संघर्ष में सियार की जान लेने के बाद महिला वह बेहोश हो गई. 6 घंटे के बाद महिला को अस्पताल में होश आया. सियार ने सुरजिया बाई को 18 जगह काटा.

घास काट रही थी महिला

यह पूरी घटना सोमवार की है, सुरजिया बाई शाम को मवेशी के लिए घास लेने खेत पर गई थी. जब वह घास काट रहीं थी तभी सियार ने उनपर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले में वह जमीन पर गिर गईं. उन्होंने बताया कि सियार ने मुझे काटना शुरू कर दिया. सबसे पहले उसने मेरे पैरों पर दांत गड़ाए. मैं दर्द के मारे चीख उठी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया क्योंकि आसपास तब कोई नहीं था. मेरे चीखते ही सियार और ज्यादा हमलावर हो गया. वह हाथ पर काटने लगा. मौत आखों के सामने दिखने लगी. पहले तो कुछ समझ नहीं आया, सियार मुझे नोंच रहा था.

सियार पर बैठ गईं

सुरजिया बाई ने बताया कि कुछ देर में यह समझ आया कि अब मरना तय है, एक बार लडूं तो. मैनें हिम्मत जुटाई और दानों हाथों से सियार के जबड़े को कसकर पकड़ लिया. जब सियार कमजोर पड़ा तो तेजी से पलटी मारकर उसके ऊपर बैठ गई. इसके बाद उसके जबड़ों को अलग-अलग दिशा में खींचना शुरू कर दिया. कुछ देर में उसके जबड़े से खून आने लगा, जब वह घायल हुआ तो उसने हमला करना कम किया. लेकिन मेरी हिम्मत जबाव दे रही थी, क्योंकि करीब 20 मिनट बीत गए थे. समझ नहीं आ रहा था कि उसे मारूं कैसे, क्योंकि नहीं मारा तो वो मुझे मार देता.

साड़ी का फंदा बनाकर मार डाला

उन्होंने बताया कि लड़ते-लड़ते दिमाग में आया कि फंदा बनाकर इसका गला कस दूं. मैंने अपनी साड़ी निकालना शुरू किया. इसी बीच पकड़ कमजोर होने पर सियार हावी होने लगा. लेकिन उसके हमला करने से पहले ही साड़ी निकाल दी. जैसे-तैसे फंदा बनाया और उसके गले में डाल दिया. पकड़ कमजोर हुई तो वह मेरी ओर झपटा, मैंने तेजी से फंदा खींच दिया. वह तड़पने लगा. काफी देर तक तड़पने के बाद वह शांत हो गया. कुछ देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया. करीब 6 घंटे बाद होश आया तो पता चला जिला अस्पताल में हूं. डॉक्टरों के अनुसार, सूरजिया को कई गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है.

