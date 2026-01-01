Advertisement
आग तापते समय साधु की अचानक मौत, CCTV में कैद हुआ मौत का लाइव वीडियो

Shivpuri News-शिवपुरी में एक साधु की अचानक मौत हो गई. साधु बुधवार रात पंचायत भवन के पास ग्रामीणों के साथ आग ताप रहे थे. यह पूरी घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो वायरल हो रहा है. साधु ब्रजेश गिरी महाराज की पत्नी करैरा जनपद पंचायत की सदस्य हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:47 PM IST
Live Death Captured in CCTV-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के अलगी गांव में बुधवार रात एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक साधु की अचानक मौत हो गई. मृतक साधु की पहचान ब्रजेश गिरी महाराज के रूप में हुई है. वे घटना के समय गांव के पंचायत भवन के पास तख्त पर बैठे हुए थे और ग्रामीणों के साथ आग ताप रहे थे.  हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है. 

आग तापते समय पीठ के बल गिरे
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 9 बजे ब्रजेश गिरी महाराज अचानक पीछे की ओर पीठ के बल गिर पड़े. शुरुआत में वहां मौजूद लोगों ने को यह समझ नहीं आया कि क्या हुआ है. जब ग्रामीणों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीण तुरंत उन्हें दिनारा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि मौत हार्ट अटैक के कारण हो सकती है. 

सीसीटीवी में कैद हुई घटना
यह पूरी घटना पंचायत भवन के पास सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच के दायरे में लिया है ताकि मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके. वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही दिनारा थाना पुलिस स्वास्थ्य केंद्र और घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. 

जूना अखाड़ा से जुड़े थे
ब्रजेश गिरी महाराज मूल रूप से अलगी गांव के रहने वाले थे. कुछ साल पहले ही उन्होंने जूना अखाड़ा से जुड़कर सन्यासी जीवन अपना लिया था. इसके बाद वे ब्रजेश गिरी महाराज के नाम से पहचाने जाने लगे. ब्रजेश महाराज अधिकतर अलगी गांव और सिकंदरा मंदिर क्षेत्र में ही रहते थे और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े रहते थे. 

पत्नी जनपद पंचायत सदस्य
ब्रजेश गिरी महाराज की पत्नी करैरा जनपद पंचायत की सदस्य हैं. इसी वजह से उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन से भी एक जुड़ाव रहा है. ब्रजेश गिरी महाराज इससे पहले जनपद पंचायत और स्थानीय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियों में आ चुक थे. उनके बयानों और आरोपों को लेकर क्षेत्र में अक्सर चर्चा होती रहती थी.  फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत के कारणों की पुष्टि करने में जुटी है.

आग तापते समय साधु की अचानक मौत, CCTV में कैद हुआ मौत का लाइव वीडियो
