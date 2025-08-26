MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी

Shivpuri News: शिवपुरी जिले में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया और 4 घंटे तक जान देने की धमकी देते रहा. पुलिस की सूझबूझ से युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:46 PM IST
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी न हो पाने के कारण एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने परिवार और गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी नहीं कराई गई तो वह टावर से कूद जाएगा. दोनों का गोत्र एक होने के कारण लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे. करीब 4 घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान विधायक, सरपंच और पुलिस ने उसे समझाने का प्रयास किया. अंत में एक एएसआई की समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा और यह हाईवोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ.

प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा प्रेमी
दरअसल, मंगलवार की सुबह बैराड़ थाना क्षेत्र के गोंदरी गांव में एक युवक ने हड़कंप मचा दिया. वह अपनी प्रेमिका शबाना से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने परिवार और गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह टावर से कूदकर जान दे देगा. यह हाईवोल्टेज ड्रामा करीब चार घंटे तक चला, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा जा सका.

परिवार वाले शादी के लिए नहीं हुए राजी
जानकारी के अनुसार, गोंदरी गांव के रहने वाले अल्ताफ का मुरैना जिले की युवती शबाना से प्रेम-प्रसंग चल रहा था और दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे. इसी को लेकर अल्ताफ ने अपने परिवार पर शादी की बात आगे बढ़ाने को कहा. इसके बाद उसके परिजन शबाना के घर रिश्ते की बात करने पहुंचे. लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों का गोत्र एक ही होने के कारण युवती के परिजन शादी के लिए राज़ी नहीं हुए. यहां तक कि जब शबाना ने भी अपने परिवार को मनाने की कोशिश की तो उसका मोबाइल छीनकर मारपीट की गई. (सोर्स- नई दुनिया)

