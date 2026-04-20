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बेटे पर हुई कार्रवाई, तो बिगड़े BJP विधायक के बोल! SDOP से कहा-'करैरा तेरे डैडी का नहीं है, औकात में रहो'

Shivpuri News:शिवपुरी के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी ने एसडीओपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है. विधायक प्रीतम लोधी ने करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि करैरा तेरे डैडी का नहीं है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 20, 2026, 03:29 PM IST
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बेटे पर हुई कार्रवाई, तो बिगड़े BJP विधायक के बोल! SDOP से कहा-'करैरा तेरे डैडी का नहीं है, औकात में रहो'

MLA Pritam Lodhi Lashes on SDOP-शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ पर आरोप लगाए हैं. वीडियो में वे करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं. विधायक ने सख्त लहजे में कहा, करैरा तेरे डैडी का नहीं है, इतना ही नहीं उन्होंने अधिकारियों को अपनी औकात में रहने की हिदायत दी. बेटे दिनेश लोधी के थार एक्सीडेंट मामले में पूछताछ और करैरा में न दिखने की बात को लेकर प्रीतम लोधी ने यह बात कही है. 

एसडीओपी को दी चेतावनी
वीडियो में विधायक प्रीतम लोधी करैरा एसडीओपी पर जमकर भड़के नजर आए. बेटे को करैरा में न दिखने की बात वह नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि करैरा तेरे डैडी का नहीं है. बेटा करैरा आएगा भी चुनाव भी लड़ेगा. अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना. उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी औकात में रहें और कानून के दायरे में काम करें. कानून हमें भी आता है. 

कांग्रेस ने बढ़ा चढ़ाकर बताया हादसा
विधायक ने आरोप लगाया कि बेटे दिनेश लोधी से हुए एक्सीडेंट को कांग्रेसियो ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है, जबकि पहले कई दुर्घटनाओं में पूछताछ तक नहीं हुई. विधायक ने कहा कि एसपी साहब ने कहा कि इसमें कायमी कराइए, हमने कायमी कराई. उन्होंने कहा गाड़ी भिजवाओ, हमने गाड़ी भिजवाई, गाड़ी की जमानत कराई. फिर उन्होंने कहा कि लड़के दिनेश को भिजवाओ, तो हमने उसे भिजवाया. लेकिन एसडीओपी ने बात कही, वो मेरे गले नहीं उतर रही है. 

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'हमारा इतिहास देख लेना'
उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास देख लेना, अगर हम पर गलत इल्जाम लगाकर दबाव बनाया या गलत तरीके से व्यवहार किया तो, तो हम इसे सहन हीं करेंगे. इसका जवाब देगें. आगे उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अधिकारी को कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहे और कानून के दायरे में रहे. कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं. वहीं एसडीओपी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि केवल नियमानुसार पूछताछ, ब्लैक फिल्म-हूटर पर चालान और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

पुलिस ने ब्लैक फिल्म-हूटर पर काटा था चालान
​शनिवार को कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को दिनेश लोधी करैरा थाने पहुंचा था. यहां एसडीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनोद छावई ने उससे एक्सीडेंट पर पूछताछ की. जांच में थार पर हूटर और शीशों पर काली फिल्म मिली. ​पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कर वाहन सुपुर्द किया. विधायक ने कहा कि उन्होंने ही एसपी से कहकर बेटे पर एफआईआर कराई, गाड़ी भिजवाई और बेटे को थाने भेजा था.

बेटे ने बाइक और महिलाओं को मारी थी टक्कर
बता दें कि 16 अप्रैल सुबह करीब 7.30 बजे एक बाइक और दो महिलाओं को दिनेश लोधी ने थार से टक्कर मारी थी. इस हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए थे. जब लोगों ने दिनेश लोधी से सवाल किए तो उसने उल्टा लोगों की ही गलती बताई थी. पुलिस ने दिनेश लोधी पर एफआईआर दर्ज कर थार जब्त की थी.

यह भी पढ़ें-CM मोहन यादव बोले- बहनों की इच्छा कुचलने वालों को कब्र से निकालकर दी जाएगी सजा

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