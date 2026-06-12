होटल में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, खुद के गले पर भी चलाया चाकू, प्रेमी जोड़े को वापस ला रही थी पुलिस

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Boyfriend Killed Girlfriend-मध्यप्रदेश की शिवपुरी पुलिस के सामने गुजरात के एक होटल में दिल दहला वाली घटना हुई. शिवपुरी से घर छोड़कर भागे एक प्रेमी जोड़े को जब पुलिस टीम वापस ला रही थी, तभी रास्ते में हाईवे के एक होटल में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी ने उसी चाकू से खुद का गला भी काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक को गंभीर हालत में ICU में भर्ती कराया गया है.
कमरे में सो रहे थे 6 लोग
मृतक युवती का नाम रजनी धाकड़ (21) और आरोपी का नाम संतोष जाटव (25) है. दोनों शिवपुरी के पिपरसमा गांव के रहने वाले थे. लंबी यात्रा होने के कारण शिवपुरी पुलिस की टीम बुधवार रात को गुजरात के गांधीनगर जिले के उदयपुर हाईवे पर होटल में रुकी थी. होटल में कमरे में पुलिसकर्मी, युवती का भाई और प्रेमी जोड़ा मिलाकर कुल छह लोग सो रहे थे.
रात को अचानक मची चीख-पुकार
रा करीब 2 से 2.30 बजे की बच कमरे में अचानक सिसकियों और चीखने की आवाज आई. आवाज सुनकर पुलिसकर्मी और युवती का भाई जागे, तो नजारा देख दंग रह गए. संतोष की गोद में रजनी खून से लथपथ पड़ी तड़प रही थी. संतोष ने पहले रजनी का मुंह दबाया और फिर चाकू से उसका गले रेत दिया था. रजनी को मारने के बाद संतोष हाथ में चाकू लेकर खुद की गर्दन पर भी वार कर रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से चाकू छीना. दोनों को तुरंत गांधीनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल हुए संतोष का इलाज आईसीयू में चल रहा है.
7 जून को भागे, 11 जून को मिले
पुलिस के अनुसार, रजनी और संतोष के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों 7 जून को अपने घर से भाग गए ते, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिवपुरी पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर 11 जून को दोनों को गुजरात के राजकोट से बरामद किया था. इसके बाद शिवपुरी पुलिस की टीम उन्हें लेकर वापस मध्यप्रदेश लौट रही थी.
कहां से आया चाकू?
इस पूरी घटना में पुलिस की लापरवाही यह है कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद आरोपी के पास चाकू कहां से आया. शिवपुरी पुलिस का कहना है कि सोने से पहले युवक की तलाशी ली गई थी और उसके पास कोई हथियार
नहीं था. हालांकि, टीम में महिला पुलिसकर्मी नहीं होने की वजह से रजनी की तलाशी नहीं ली गई थी. आशंका है कि चाकू शायद युवती के पास छिपाकर रखा गया था.
गुजरात पुलिस जांच में जुटी
क्योंकि यह वारदात गुजरात की सीमा में हुई है, इसलिए गांधीनगर जिले की चिलोड़ा थाना पुलिस ने इस मामले केस दर्ज कर लिया है. शिवपुरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि अब इस मामले की पूरी जांच गुजरात पुलिस द्वारा की जा रही है.
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