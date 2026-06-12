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होटल में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, खुद के गले पर भी चलाया चाकू, प्रेमी जोड़े को वापस ला रही थी पुलिस

Shivpuri News-शिवपुरी से फरार प्रेमी जोड़े को वापस ला रही शिवपुरी पुलिस के सामने बड़ी वारदात हो गई. होटल में ठहरे प्रेमी ने आधी रात अपनी प्रेमी का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने खुद के गले पर चाकू से कई वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:33 PM IST
होटल में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, खुद के गले पर भी चलाया चाकू, प्रेमी जोड़े को वापस ला रही थी पुलिस

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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