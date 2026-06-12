होटल में प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, खुद के गले पर भी चलाया चाकू, प्रेमी जोड़े को वापस ला रही थी पुलिस

रात को अचानक मची चीख-पुकार

रा करीब 2 से 2.30 बजे की बच कमरे में अचानक सिसकियों और चीखने की आवाज आई. आवाज सुनकर पुलिसकर्मी और युवती का भाई जागे, तो नजारा देख दंग रह गए. संतोष की गोद में रजनी खून से लथपथ पड़ी तड़प रही थी. संतोष ने पहले रजनी का मुंह दबाया और फिर चाकू से उसका गले रेत दिया था. रजनी को मारने के बाद संतोष हाथ में चाकू लेकर खुद की गर्दन पर भी वार कर रहा था. पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ से चाकू छीना. दोनों को तुरंत गांधीनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रजनी को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल हुए संतोष का इलाज आईसीयू में चल रहा है.