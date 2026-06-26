गाय के हक को लेकर दो परिवार भिड़े, जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस ने दर्ज किया केस

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MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिल के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हातौद में गाय के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हुई मारपीट में एक ही पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गाय को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, ग्राम हातौद निवासी 58 वर्षीय इंद्रजीत सिंह सरदार के पास पिछले पांच सालों से एक देसी गाय है. गुरुवार की शाम जब इंद्रजीत अपने भाई परमजीत सिंह के साथ घर के बाहर खड़े थे, तभी ग्राम गांगोली निवासी लक्ष्मण सिंह गुर्जर, पप्पू गुर्जर, जण्डेल सिंह गुर्जर और उनके कुछ साथी वहां पहुंचे. आरोपियों ने गाय को अपनी बताते हुए उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया.
विरोध करने पर किया जानलेवा हमला
जब इंद्रजीत और उनके भाई ने गाय सौंपने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर लक्ष्मण गुर्जर ने लाठी से इंद्रजीत पर जानलेवा हमला कर दिया. वहीं, पप्पू गुर्जर ने उन्हें जमीन पर पटककर बेरहमी से लात-घूंसों से पीटा. बीच-बचाव करने आए भाई परमजीत सिंह पर भी लाठी-डंडों से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ, कोहनी और छाती में गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर जब इंद्रजीत की पत्नी परबिन्दर कौर और अन्य महिलाएं बचाने आईं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की.
पुलिस ने दर्ज किया क्रॉस केस
घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फरियादी इंद्रजीत सिंह की शिकायत पर आरोपी लक्ष्मण सिंह गुर्जर, पप्पू गुर्जर, जण्डेल सिंह गुर्जर, गोपाल गुर्जर और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, दूसरी ओर से गुर्जर पक्ष की शिकायत पर भी पुलिस ने एनसीआर दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
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