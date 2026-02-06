शिवपुरी में नशेड़ी पिता की दरिंदगी, अकेली पाकर मासूम बेटी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार

MP Crime News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही मासूम बेटी के साथ दरिंदगी की है. मामला जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का है. आरोपी पिता ने शराब के नशे में अपनी 10 साल के बेटी को हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने पीड़िता की मांग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के समय बेटी घर पर अकेली थी.

मासूम को बनाया हवस का शिकार

पुलिस के अनुसार, वारदात के समय पीड़िता की मां मजदूरी के लिए घर से बाहर गई हुई थी. घर में 10 वर्षीय बच्ची को अकेला पाकर उसका पिता शराब के नशे में वहां पहुंचा और उसके साथ गलत काम किया. मासूम बच्ची उस समय पिता की इस घिनौनी हरकत को समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपी पिता ने उसके साथ मारपीट की.

जान से मारने की दी धमकी

बच्ची ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो पिता ने उसका गला दबा दिया. आरोपी पिता ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा. घटना के अगले दिन मासूम अपनी बुआ के साथ बैतूल में एक सत्संग में शामिल होने चली गई थी. इस दौरान पर माता-पिता के बीच विवाद हुआ और मां अपने मायके चली गई. जब पीड़िता सत्संग से लौटी तो बुआ ने उसे उसकी मां के पास छोड़ दिया. मां के पास पहुंचकर बच्ची ने हिम्मत कर पूरी आपबीती सुनाई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जब बेटी ने मां को घटना के बारे में बताया तो वह दंग रह गई. मां तुरंत उसे लेकर तेंदुआ थाना पहुंची और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल केस दर्ज किया और आरोपी पिता को गांव से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

