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शिवपुरी में पति ने गला घोंटकर की पत्नी ही हत्या, देवर-देवरानी ने भी दिया साथ, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Shivpuri News: शिवपुरी जिले में एक पति ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी के चरित्र पर शक के चलते गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मृतका की शादी को पांच साल हो चुके थे और उसका एक चार साल का बेटा भी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:00 PM IST
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शिवपुरी में पति ने गला घोंटकर की पत्नी ही हत्या, देवर-देवरानी ने भी दिया साथ, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर दिया है. यहां चरित्र पर शक के चलते एक खुशहाल और भरा-पूरा परिवार तबाह हो गया. यहां एक 23 वर्षीय विवाहित महिला की उसके अपने ही पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. पति ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली. रिपोर्टों के अनुसार मृतका की शादी को पांच साल हो चुके थे, और इस दंपति का एक चार साल का बेटा भी है. घटना से कुछ समय पहले से ही पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने लगा था, और इसी बात को लेकर अक्सर घर में झगड़े होते रहते थे. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

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 पति ने गला घोंटकर की पत्नी ही हत्या
बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पहले अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसका गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस मामले का एक गंभीर पहलू यह है कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय आरोपी का छोटा भाई और उसकी पत्नी यानि देवर-देवरानी भी घर में मौजूद थे. पुलिस की शुरुआती जांच और सबूतों के आधार पर यह माना जा रहा है कि वे भी या तो इस हत्या में शामिल थे.

हत्या में देवर-देवरानी का भी साथ
तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी पति के साथ-साथ देवर और देवरानी को भी सह-आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों को सह-आरोपी बनाया गया है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ रहे अविश्वास और घरेलू हिंसा के भयानक परिणामों को उजागर कर दिया है. जहां एक ओर विवाहित महिला की जान चली गई है और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, वहीं इन सबके बीच सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति उनका मासूम बेटा है, जिसने एक ही झटके में अपने माता-पिता दोनों का ही सुरक्षा भरा साया खो दिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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