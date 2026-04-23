Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3189057
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhशिवपुरी

शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को मारी गोली, दिनदहाड़े हत्या से फैली दहशत

Shivpuri News: शिवपुरी जिले के डेहरवारा गांव में तीन अज्ञात बदमाशों ने शादी का कार्ड देने के बहाने एक महिला को गोली मार दी. हमलावर अपना चेहरा ढंककर घर में घुसे, महिला के सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक अपराध की चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अपराधियों ने हत्या करने के लिए एक अनोखे और जानलेवा तरीके का इस्तेमाल किया. घटना तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेहरवारा गांव की है.  तीन अज्ञात बदमाश जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे एक घर के सामने पहुंचे. उन्होंने शादी का कार्ड देने का बहाना बनाकर घर में प्रवेश किया, ताकि घर वालों को उन पर कोई शक न हो. जैसे ही वे अंदर घुसे उन्होंने घर में मौजूद एक महिला को निशाना बनाया. बिना एक पल भी हिचकिचाए, बदमाशों ने महिला के सिर में गोली मार दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया है.

शादी कार्ड के बहाने घर में घुसे बदमाश
रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन अज्ञात बदमाश मुंह बांधकर शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुस गए. घर में मौजूद एक महिला रामसखी धाकड़ को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, और इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई. गोली चलने की आवाज और हमले की अचानकता ने घर और आस-पास के इलाके में दहशत फैला दी. अपराध को अंजाम देने के तुरंत बाद, तीनों हमलावर मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए.

यह भी पढ़ें: सिरफिरे ने पहले मांगी लिफ्ट, पेचकस से ड्राइवर पर हमला कर हड़पी ड्राइविंग सीट; इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर हुआ फिल्मी कांड!

Add Zee News as a Preferred Source

 

पुरानी रंजिश की आशंका
परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर रूप से घायल रामसखी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उनके घाव इतने गहरे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस को शक है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Shivpuri Newsmp news

Trending news

Shivpuri News
शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को मारी गोली, मचा हड़कंप
kisan kalyan varsh
MP के किसानों को बड़ी सौगात, अब जमीन के बदले मिलेगा 4 गुना मुआवजा, CM मोहन का ऐलान
dhar bhojshala
धार भोजशाला विवाद : हाई कोर्ट ने ASI को दिया आदेश, सर्वे की वीडियोग्राफी करें साझा
narsinghpur news
नरसिंहपुर के होनहारों ने JEE में गाड़े झंड! 12 छात्रों ने पार किया 50% का आंकड़ा...
umariya news hindi
प्यार अंधा होता है! 19 साल के युवक ने खुद का गला रेता, एकतरफा 'लवेरिया' से था पीड़ित
mp rto check post restart
MP में दोबारा शुरू होंगे RTO चेक पोस्ट, हाई कोर्ट का आदेश...
ratlam patwari suicide case
भाई की बारात का साफा बना मौत का फंदा, पटवारी ने सुसाइड नोट ने खोला राज
Mohan Yadav
छात्रों के लिए मोहन यादव ने खोला खजाना, कैबिनेट बैठक में 2191 करोड़ रुपये की मंजूरी
Indore News Hindi
सिरफिरे ने पहले मांगी लिफ्ट, पेचकस से ड्राइवर पर हमला कर हड़पी ड्राइविंग सीट
chhatarpur news
MP में प्रकट हुए नए बाबा! हाथ देखकर बताते हैं सबकुछ, समस्या लेकर पहुंच रहे लोग