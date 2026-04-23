शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुसे बदमाश, महिला को मारी गोली, दिनदहाड़े हत्या से फैली दहशत

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक अपराध की चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां अपराधियों ने हत्या करने के लिए एक अनोखे और जानलेवा तरीके का इस्तेमाल किया. घटना तेंदुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेहरवारा गांव की है. तीन अज्ञात बदमाश जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे एक घर के सामने पहुंचे. उन्होंने शादी का कार्ड देने का बहाना बनाकर घर में प्रवेश किया, ताकि घर वालों को उन पर कोई शक न हो. जैसे ही वे अंदर घुसे उन्होंने घर में मौजूद एक महिला को निशाना बनाया. बिना एक पल भी हिचकिचाए, बदमाशों ने महिला के सिर में गोली मार दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया है.

शादी कार्ड के बहाने घर में घुसे बदमाश

रिपोर्ट्स के अनुसार, तीन अज्ञात बदमाश मुंह बांधकर शादी का न्योता देने के बहाने घर में घुस गए. घर में मौजूद एक महिला रामसखी धाकड़ को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, और इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई. गोली चलने की आवाज और हमले की अचानकता ने घर और आस-पास के इलाके में दहशत फैला दी. अपराध को अंजाम देने के तुरंत बाद, तीनों हमलावर मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गए.

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पुरानी रंजिश की आशंका

परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और गंभीर रूप से घायल रामसखी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया. लेकिन उनके घाव इतने गहरे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है और आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस को शक है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं.

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