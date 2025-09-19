तेज बारिश और आंधी बनी काल, चारा काटते समय गिरी बिजली, मां-बेटे की मौत
तेज बारिश और आंधी बनी काल, चारा काटते समय गिरी बिजली, मां-बेटे की मौत

Shivpuri News-शिवपुरी के एक गाव में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिर गई. बिजली गिरने की इस घटना में खोत पर मवेशियों के लिए चारा काट रहे परिवार के मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल का इलाज जारी है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:31 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी के रूपेपुर गांव में शुक्रवार शाम को आकाशीय बिजली गिर गई. इस हादसे में खेत पर मवेशियों के लिए चारा काट रहे परिवार पर बिजली गिरने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया है. घायल का इलाज जारी है. यह हादसा करीब 7 बजे हुआ. 

मां-बेटे की मौत
यह पूरी घटना जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के रूपे पुर गांव की है. इस घटना में 45 वर्षीय श्यामकुमारी लोधी और 19 वर्षी. बेटे राहुल लोधी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 18 वर्षीय बेटी बेना लोधी गंभीर रूप से झुलस गई. घटना के बाद बेना लोधी को जिला अस्पताल में भर्ता कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. 

खेत पर काम कर रहे थे तीनों
जानकारी के अनुसार, शाम करीब सात बजे अचानक मौसम बदला और तेज आंधी-पानी के साथ जोर-जोर से बिजली कड़कने लगी. इसी दौरान खेत में काम रहे तीनों लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने श्यामकुमारी और राहुल को मृत घोषित कर दिया. जबकि बेना को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया

चारा काट रहा था परिवार
परिवार मवेशियों के लिए चारा काट रहा था. इसी दौरान बिजली गिर गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर है.

यह भी पढ़ें-श्रद्धालुओं से भरी कार कुएं में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

