नायब तहसीलदार पर किसान को थप्पड़ मारने का आरोप, पुलिस ने वीडियो डिलीट कराए, अफसर बोले-आरोप निराधार
Shivpuri News-शिवपुरी में किसान ने आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया. किसान खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने के लिए एक लाइन से निकलकर दूसरी लाइन में लगने की कोशिश कर रहा था. किसान का कहना है कि पुलिस ने अन्य किसानों के मोबाइल से थप्पड़ मारने का वीडियो डिलीट करवाया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:32 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश में खाद वितरण केंद्र पर लगातार किसानों को परेशानियों उठानी पड़ रही है. अब खबर शिवपुरी से आई है, जहां करैरा में नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने किसान को थप्पड़ मार दिया. किसान खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने के लिए लाइन से निकलकर दूसरी लाइन में लगने की कोशिश कर रहा था. जब नायब तहसीलदार ने किसान को थप्पड़ जड़ा तो दूसरे किसानों ने इसका वीडियो बना लिया. लेकिन पुलिस ने मोबाइस से वीडियो डिलीट करवा दिए. यह पूरी घटना शुक्रवार की है. 

किसानों ने लगाए आरोप 
किसानों का आरोप है कि नायब तहसीलदार ने पुलिस बल का उपयोग कर वीडियो डिलीट करवाए. नायब तहसीलदार ने ही किसान से मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट किया था. वहीं इस घटना को लेकर थाना प्रभारी विनो छावई का कहना है कि खाद और टोकन वितरण केंद्र पर पुलिस की तैनाती है. इस प्रकार की घटना नहीं हुई है. 

टोकन लेने पहुंचा था किसान
दरअसल, हाथरस गांव का रहने वाला किसान महेंद्र राजपूत खाद का टोकन लेने स्कूल पहुंचा था. महेंद्र ने बताया कि वह पहले टोकन वाली लाइन में ही खड़ा था, लेकिन जब देखा कि दूसरी लाइन में भीड़ कम है तो वहां लगने गया. इसी दौरान नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने पकड़कर थप्पड़ मार दिया और डांटकर उसी लाइन में खड़े रहने को कहा. किसान का कहना है कि मेरा अपमान हुआ है. 

जीतू पटवारी ने की फोन पर बात
घटना की सूचना पर पूर्व किसान कांग्रेस अध्यक्ष मान सिंह फौजी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि किसानों को परेशान करने के लिए खाद वितरण केंद्र से 5 किलोमीटर दूर टोकन का स्थान रखा गया है. यहां न पानी की व्यवस्था है और न छांव है. मानसिंह ने मामले की जानकारी पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को दी. पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खुद किसान महेंद्र राजपूत से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले में शिवपुरी कलेक्टर से शिकायत कर नायब तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की जाएगी.

नायब तहसीलदार ने किया इनकार
इस घटना को लेकर नायब तहसीलदार विजय त्यागी का कहना है कि किसान बार-बार लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे अन्य किसान नाराज हो रहे थे. उसे सिर्फ पकड़कर लाइन में खड़ा होने के लिए कहा गया था. थप्पड़ मारने या वीडियो डिलीट कराने का आरोप निराधार है. वहीं, एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने भी घटना से इनकार किया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Shivpuri की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

