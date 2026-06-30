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25 लाख की चोरी कर खेत में छुपाया माल...बांटवारे का था प्लान, 50 हजार के इनामी सहित 3 गिरफ्तार

Shivpuri Crime News: शिवपुरी की पोहरी पुलिस ने 25 लाख रुपए की चोरी का 36 घंटे में खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में अंतर्राज्यीय गिरोह के दो सदस्य भी शामिल हैं. पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है.

Written ByPoonam PurohitEdited By:Pooja
Published: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST
25 लाख की चोरी कर खेत में छुपाया माल...बांटवारे का था प्लान, 50 हजार के इनामी सहित 3 गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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