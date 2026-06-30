25 लाख की चोरी कर खेत में छुपाया माल...बांटवारे का था प्लान, 50 हजार के इनामी सहित 3 गिरफ्तार

खेत के पास छुपाया चोरी का माल

पूछताछ में आरोपियों ने चोरी का माल रामेश्वर गोस्वामी के खेत के पास नाले में मिट्टी में दबाकर छिपाना स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक मंगलसूत्र, चार अंगूठियां, दो कड़े, एक जंजीर, दो जोड़ी झुमकी सहित बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण, 85 हजार रुपये नकद बरामद किए. बरामद आभूषणों की कीमत करीब 23 लाख रुपये आंकी गई है. एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी श्रीवल्लभ पारदी अंतर्राज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य है और उसके खिलाफ मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चोरी, लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं. उसकी गिरफ्तारी पर राजस्थान के कोटा रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वहीं आरोपी रामनिवास मोगिया के खिलाफ भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट तथा नकबजनी सहित कई मामले दर्ज हैं.