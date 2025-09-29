विधायक ने बीजेपी MLA पर लगाया गंभीर आरोप, बताया चरस तस्करी में पार्टनर, गरमाई सियासत

MP Politics-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक विधायक ने दूसरे विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिवपुरी की पोहरी सीट से विधायक कैलाश कुशवाह ने कोलारस सीट से बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक कैलाश कुशवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक चरस तस्करी में पार्टनर हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देहात थाना पुलिस ने जिले आरोपी को 30 किलो चरस के साथ पकड़ा था वो बीजेपी विधायक महेंद्र यादव का करीबी है. कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के बाद जिले में राजनीति गरमा गई है. फिलहाल बीजेपी विधायक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह ने आरोप लगाया और कहा कि जिले में नशे का कारोबार जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में चल रहा है. उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि पुलिस ने चरस के मामले में जिस आरोपी को पकड़ा है वह कोलारस विधायक महेंद्र यादव का करीबी है. आरोपी संदीप सिख को विधायक का सरंक्षण है.

चरस तस्करी में पार्टनर हैं विधायक

विधायक कुशवाह ने कहा कि बीजेपी विधायक महेंद्र यादव नशे के कारोबार में आरोपी के पार्टनर हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं को भी विधायक का संरक्षण प्राप्त है. कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के बाद बीजेपी विधायक महेंद्र यादव ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

मंच से नहीं दिया गया बोलने

पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि शनिवार को नरवर में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनकी अनदेखी की गई. मंच से बोलने के लिए 5 मिनिट भी नहीं दिए गए, जबकि पूरा कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में था. मैंने कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कलेक्टर रविन्द्र चौधरी से मंच पर से 5 मिनिट बोलने के लिए निवेदन किया था, इसके बाद भी मंच से बोलने नहीं दिया गया. विधायक कुशवाहा ने बताया कि वह कार्यक्रम में 15 सूत्रीय मांगपत्र लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कलेक्टर व आयोजकों से मंच पर बोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया.

