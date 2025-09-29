Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2940756
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

विधायक ने बीजेपी MLA पर लगाया गंभीर आरोप, बताया चरस तस्करी में पार्टनर, गरमाई सियासत

Shivpuri News-कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक चरस तस्करी में पार्टनर हैं. चरस तस्करी में पकड़ाया आरोपी बीजेपी विधायक का करीबी है. कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के बाद राजनीति गरमा गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप
बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप

MP Politics-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक विधायक ने दूसरे विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शिवपुरी की पोहरी सीट से विधायक कैलाश कुशवाह ने कोलारस सीट से बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक कैलाश कुशवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक चरस तस्करी में पार्टनर हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले देहात थाना पुलिस ने जिले आरोपी को 30 किलो चरस के साथ पकड़ा था वो बीजेपी विधायक महेंद्र यादव का करीबी है. कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के बाद जिले में राजनीति गरमा गई है. फिलहाल बीजेपी विधायक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

विधायक पर लगाए गंभीर आरोप 
कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह ने आरोप लगाया और कहा कि जिले में नशे का कारोबार जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में चल रहा है. उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि पुलिस ने चरस के मामले में जिस आरोपी को पकड़ा है वह कोलारस विधायक महेंद्र यादव का करीबी है. आरोपी संदीप सिख को विधायक का सरंक्षण है. 

चरस तस्करी में पार्टनर हैं विधायक
विधायक कुशवाह ने कहा कि बीजेपी विधायक महेंद्र यादव नशे के कारोबार में आरोपी के पार्टनर हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि रेत माफियाओं को भी विधायक का संरक्षण प्राप्त है. कांग्रेस विधायक के इन आरोपों के बाद बीजेपी विधायक महेंद्र यादव ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मंच से नहीं दिया गया बोलने
पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि शनिवार को नरवर में हुए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनकी अनदेखी की गई. मंच से बोलने के लिए 5 मिनिट भी नहीं दिए गए, जबकि पूरा कार्यक्रम मेरे विधानसभा क्षेत्र में था. मैंने कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कलेक्टर रविन्द्र चौधरी से मंच पर से 5 मिनिट बोलने के लिए निवेदन किया था, इसके बाद भी मंच से बोलने नहीं दिया गया. विधायक कुशवाहा ने बताया कि वह कार्यक्रम में 15 सूत्रीय मांगपत्र लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कलेक्टर व आयोजकों से मंच पर बोलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया.

यह भी पढ़ें-आधी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों को लगी भनक तो हो गया कांड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsShivpuri NewsMP Politics

Trending news

shahdol news
सांप ने काटा तो युवक उसे ही पकड़कर पहुंचा अस्पताल, देखकर डॉक्टर भी रह गए हैरान
chhattisgarh news
आधी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों को लगी भनक तो हो गया कांड
vidisha news
विदिशा मेडिकल कॉलेज में हंगामा, डॉक्टरों ने जबरन वेंटिलेटर पर रखा, बच्चा हुआ अंधा
ambikapur garba 2025
अंबिकापुर में गोविंदा के कार्यक्रम के फाड़े पोस्टर, क्या शो होगा कैंसिल?
bastar news
राशन या राजनैतिक तकरार? बस्तर बाढ़ में गुजराती 16 टन दाना-पानी ने मचाया बवाल!
Big decision of MP High Court
अब MP हाईकोर्ट में नहीं होगी देरी…जमानत से लेकर अहम मामलों पर फटाफट मिलेगा न्याय!
Dussehra 2025
मुस्लिम परिवार बना रहा 52 फीट ऊंचा रावण, दशहरे पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल
mp tikamgarh news
भोले भाले युवकों का बैंड बजा रही लुटेरी दुल्हन, मौका पाते ही हो रही रफू-चक्कर
ujjain news
"...डंके की चोट पर कहेंगे I Love Muhammad", एमपी में कांग्रेस नेता का बयान
mp news
त्योहारों पर एमपी के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत 55 प्रतिशत तक बढ़ी
;