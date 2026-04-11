शिवपुरी में ऑटो पर पलटा ट्रक, दूल्हा-दुल्हन समेत 4 की मौत, जेसीबी से निकालने पड़े शव

Bride Groom Died in Accident-मध्यप्रदेश के शिवपुरी के सिरसौद थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां मुर्गी दाने से भरा एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पलट गया. इस हृदयविदारक घटना में दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां और उसकी भाभी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना सिरसौद थाना क्षेत्र के टोंगरा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुई. जेसीबी से शवों को बाहर निकाला गया.

घर लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, तेंदुआ थाना क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी वीरेंद्र शाक्य (25) का विवाह शुक्रवार को शिवपुरी की संजय कॉलोनी निवासी राजेश्वरी शाक्य के साथ हुआ था. दोनों ने मंदिर में सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की थी. शनिवार को विदाई के बाद पूरा परिवार ऑटो से वापस अपने गांव राजगढ़ लौट रहा था.

काल बनकर आया ट्रक

रास्ते में करीब 12 बजे पेट्रोल पंप के पास ऑटो चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया था. इसी दौरान चालक और दूल्हे की बहन पास की एक दुकान पर गए थे, जबकि दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे की मां और भाभी ऑटो में ही बैठे थे. तभी तेज रफ्तार में आ रहा मुर्गी दाने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर ही पलट गया.

Add Zee News as a Preferred Source

जेसीबी से निकाले गए शव

यह हादसा इतना भीषण था कि ऑटो ट्रक के नीचे पूरी तरह दब गया. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. ट्रक को हटाने और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्त के बाद चारों को बाहर निकाला गया. तुरंत सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.



बहन की लगन से पहले उठी अर्थियां

इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि आज ही दूल्हे की बहन भूरिया शाक्य की लगन का कार्यक्रम राजगढ़ गांव में होना था. घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया था और खुशियों का माहौल था, लेकिन विदाई के साथ आ रही मौत की खबर से सब कुछ उजाड़ दिया. फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-शराब के नशे में पति बना हैवान, पत्नी को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, बेटे ने खोला राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!