Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3076513
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

आसमान से गिरा 'हवाई जहाज', उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, पर हकीकत देख रह गए दंग!

Shivpuri News-शिवपुरी में बुधवार रात प्लेन क्रैश की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. ग्वालियर तक इस खबर से हड़कंप मच गया. सूचना के बाद प्रशासन हरकत में अलर्ट मोड में गया और मौके पर जांच के लिए टीमें रवाना की गई. लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने माथा पकड़ लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 16, 2026, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान से गिरा 'हवाई जहाज', उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, पर हकीकत देख रह गए दंग!

Plane Crash Rumor-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने कुछ घंटों तक पुलिस-प्रशासन की नींद उड़ा दी. शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि एक हवाई जहाज आसमान से गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस अफवाह के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई टीमें जांच के लिए निकल पड़ी. जब मौके पर टीमें पहुंची तो नजारा देख हैरान रह गई. 

लोगों ने उड़ाई अफवाह
जब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देख आंखे फटी रह गईं. क्योंकि मौके पर कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि आसमान से उड़ता हुए एक हवाई जहाज रूपी शक्ल का एक बैलून जमीन पर पड़ा हुआ था. इस सूचना के बाद प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन परेशान रहा. ग्वालियर से लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन के बीच अफवाह को लेकर लगातार फोन और संदेश भेजे जा रहे थे. 

प्रशासन ने दी हिदायत 
अधिकारियों ने बताया कि नरवर थाना क्षेत्र में रात के समय हुई हवाई जहाज दुर्घटना की सूचना झूठी निकली. मौके पर देखा तो एक हवाई जहाज वाला बैलून नीचे गिरा हुआ था, जिसे लेकर अफवाह फैलाई गई. इसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने को लेकर सख्त हिदायत दी. प्रशासन ने कहा कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना उड़ाए. इस तरह सूचना से लोगों में पैनिक होता है और प्रशासन भी परेशान होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आसमान से गिरा हवाई जहाज 
पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों का कहना था कि आसमान से एक हवाई जहाज जमीन पर गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस सूचना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से परेशान नजर आया. यह सूचना पूरी तरह से गलत साबित हुई और आसमान से उड़ता हुआ एक छोटा सा हवाई जहाज रूपी बैलून नीचे गिरा था.

यह भी पढ़ें-पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsplane crashShivpuri News

Trending news

mp news
आसमान से गिरा हवाई जहाज, उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, हकीकत देख
Big decision of MP High Court
हाईकोर्ट का फैसला, अन्य राज्यों से ब्याह कर आईं महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ
indore news
कहानी एक सिंगल फादर की... दिल में छेद और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे को लिया गोद
mp news
पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें
Mega Job fair
बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! दमोह में 27 जनवरी को मेगा जॉब फेयर का आयोजन
mp news
लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई महिलाओं की संख्या
bhopal crime news
सावधान! पुलिस के भेष में घूम रहे बदमाश, फ्लैट में घुसकर 4 युवकों को पीटा, लूटकर फरार
mp news
17 जनवरी को राहुल गांधी का इंदौर दौरा, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम
Maoists surrendered
बंदूक छोड़ चुनी विकास की राह: बीजापुर में 52 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण...
Thalassemia
थैलेसीमिया पीड़ितों का मुफ्त में होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जानें किसे मिलेगा लाभ