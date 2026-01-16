आसमान से गिरा 'हवाई जहाज', उठ रहा था धुआं...पुलिस-प्रशासन ने दौड़ा दी टीमें, पर हकीकत देख रह गए दंग!

Plane Crash Rumor-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने कुछ घंटों तक पुलिस-प्रशासन की नींद उड़ा दी. शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि एक हवाई जहाज आसमान से गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस अफवाह के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई टीमें जांच के लिए निकल पड़ी. जब मौके पर टीमें पहुंची तो नजारा देख हैरान रह गई.

लोगों ने उड़ाई अफवाह

जब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देख आंखे फटी रह गईं. क्योंकि मौके पर कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि आसमान से उड़ता हुए एक हवाई जहाज रूपी शक्ल का एक बैलून जमीन पर पड़ा हुआ था. इस सूचना के बाद प्रशासन पूरी तरह से प्रशासन परेशान रहा. ग्वालियर से लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन के बीच अफवाह को लेकर लगातार फोन और संदेश भेजे जा रहे थे.

प्रशासन ने दी हिदायत

अधिकारियों ने बताया कि नरवर थाना क्षेत्र में रात के समय हुई हवाई जहाज दुर्घटना की सूचना झूठी निकली. मौके पर देखा तो एक हवाई जहाज वाला बैलून नीचे गिरा हुआ था, जिसे लेकर अफवाह फैलाई गई. इसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों को इस तरह की अफवाह फैलाने को लेकर सख्त हिदायत दी. प्रशासन ने कहा कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना उड़ाए. इस तरह सूचना से लोगों में पैनिक होता है और प्रशासन भी परेशान होता है.

आसमान से गिरा हवाई जहाज

पुलिस के अनुसार, स्थानीय लोगों का कहना था कि आसमान से एक हवाई जहाज जमीन पर गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस सूचना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से परेशान नजर आया. यह सूचना पूरी तरह से गलत साबित हुई और आसमान से उड़ता हुआ एक छोटा सा हवाई जहाज रूपी बैलून नीचे गिरा था.

