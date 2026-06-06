पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, गले में रस्सी बांध छत से नीचे फेंका; आरोपी गिरफ्तार

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Minor Girl Attacked-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के भोंती थाना क्षेत्र के चंदावनी गांव में पुरानी रंजिश के चलते 17 वर्षीय किशोरी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वहीं घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी किशोरी के गले में रस्सी बांधकर उसे छत से नीचे फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है.
कुल्हाड़ी से किया हमला
जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे चंदावनी गांव निवासी नाबालिग (17) घर पर अकेली थी. उसकी मां हरकुवर कोली शौच के लिए बाहर गई थीं, जबकि पिता मजदूरी पर गए हुए थे और भाई भी घर पर नहीं था. इसी दौरान गांव निवासी धर्मेंद्र परिहार घर पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर साक्षी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया.
गले में रस्सी बांधकर फेंका
परिजनों के अनुसार आरोपी ने किशोरी के सिर, चेहरे और गले पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोप है कि हमले के बाद आरोपी ने नाबालिग के गले में रस्सी बांध दी. बाद में आरोपी की बहन मीनू परिहार ने घायल किशोरी को देखा और गले में बंधी रस्सी खोलकर परिजनों को सूचना दी. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से नाबालिग को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
एकतरफा प्यार करने की चर्चा
घटना को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं. पीड़ित पक्ष इसे पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रहा है, जबकि गांव के कई ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी धर्मेंद्र नाबालिग से एकतरफा प्यार करता है. हालांकि, पुलिस ने किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है. घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र परिहार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं धर्मेंद्र सिंह परिहार को मुख्य आरोपी बनाया है.
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