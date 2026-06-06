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पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, गले में रस्सी बांध छत से नीचे फेंका; आरोपी गिरफ्तार

Shivpuri News-शिवपुरी में पुरानी रंजिश में नाबालिग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया. इसके बाद उसके गले में रस्सी बांध कर छत से नीचे फेंका गया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPoonam PurohitEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:12 PM IST
पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, गले में रस्सी बांध छत से नीचे फेंका; आरोपी गिरफ्तार

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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