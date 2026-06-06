पुरानी रंजिश में नाबालिग लड़की पर कुल्हाड़ी से हमला, गले में रस्सी बांध छत से नीचे फेंका; आरोपी गिरफ्तार

गले में रस्सी बांधकर फेंका

परिजनों के अनुसार आरोपी ने किशोरी के सिर, चेहरे और गले पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोप है कि हमले के बाद आरोपी ने नाबालिग के गले में रस्सी बांध दी. बाद में आरोपी की बहन मीनू परिहार ने घायल किशोरी को देखा और गले में बंधी रस्सी खोलकर परिजनों को सूचना दी. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से नाबालिग को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.