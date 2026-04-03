भूसा भरने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली बनी 'मौत का पिंजरा', हाईटेंशन लाइन ने छीनीं 2 जिंदगियां, महिला और मासूम बच्चे की मौत

MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां भूसा लेने जा रही एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई. इस हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक महिला और 7 साल के मासूम बच्चा जिंदा जल गए. करंट की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, एक महिला और एक युवक इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

राजस्थान से भूसा खरीदने आया था परिवार

हादसे को लेकर कोलारस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के बारां जिले के खेड़ली गांव का एक बंजारा परिवार हर साल की तरह इस सीजन में भी भूसा खरीदने शिवपुरी आया था. यह परिवार यहां खेतों में डेरा डालकर गांव-गांव से भूसा इकट्ठा करता था. उस भूसे को बेचकर परिवार मुनाफा कमाता था. शुक्रवार सुबह टोल टैक्स के पास बने डेरे से दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भूसा खरीदने के लिए निकली थीं.

लोहे के पाइप से टकराए तार

यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर देहरदा गांव के कच्चे रास्ते होते हुए डोडयाई गांव की तरफ जा रहा था. ट्रॉली में ज्यादा भूसा भरने के लिए करीब 10-10 फीट के लोहे के पाइप लगाए गए थे. रास्ते में पेड़ों के कारण हाईटेंशन लाइन के तार साफ दिखाई नहीं दे रहे थे. तार नीचे की ओर झूल रहे थे. जैसे ही ट्रैक्टर तारों के नीचे से गुजरा, ट्रॉली में लगे पाइ हाईटेंशन लाइन से टकरा गए और करंट फैल गया.

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मासूम और महिला की मौत

करंट फैलते ही ट्रैक्टर पर सवार लीला बाई बंजारा की साड़ी में आग लग गई, जिसकी चपेट में पास ही बैठा 7 साल का मासूम अनिल भी आ गया. दोनों की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई. वहीं ट्रैक्टर पर सवार विनोद बंजारा और केसर बाई करंट के झटके से दूर जा गिरे, जिससे उनकी जान बच गई लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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