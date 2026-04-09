दो युवतियों ने 20 सेकंड में उड़ाए 90,000 रुपये, एक ने रास्ता रोका, दूसरी ने बैग काटकर निकाला कैश

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करैरा पुलिस थाने के क्षेत्र में एक अनोखी और शातिर चोरी की घटना सामने आई है. यहां दिनदहाड़े बैंक के बाहर फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात सामने आई है. दो युवतियों ने मिलकर एक युवक के बैग को ब्लेड से काटकर उसमें से 90,000 रुपये चुरा लिए. यह पूरी घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई.

20 सेकंड में उड़ाए 90,000 रुपये

दरअसल, डुमघना गांव के रहने वाले 26 वर्षीय आकाश श्रीवास्तव भारतीय स्टेट बैंक की गांधी रोड ब्रांच से ₹1.60 लाख निकालने के बाद बाहर निकले ही थे. जैसे ही वे बैंक के गेट पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद दो युवतियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया. उन युवतियों में से एक उनके सामने आ गई, उनसे बातचीत शुरू कर दी और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनका रास्ता रोक दिया. इसी बीच दूसरी युवती पीछे से आई और महज 15-20 सेकंड के अंदर एक ब्लेड से उनका बैग काटकर उसमें रखे ₹90,000 चुरा लिए. यह पूरी घटना बैंक के CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिससे उनकी सोची-समझी साजिश साफ तौर पर सामने आ गई.

बातों में उलझाकर हुई चोरी

जानकारी के मुताबिक 26 साल के आकाश श्रीवास्तव जो डुमघना गांव के रहने वाले हैं और फूटा तालाब में SBI कियोस्क बैंक में काम करते हैं. मंगलवार को करैरा ब्रांच गए थे. उन्होंने एक चेक का इस्तेमाल करके कियोस्क ऑपरेटर के खाते से ₹1,60,000 निकाले. कैश को एक बैग में रखने के बाद वह बैंक से बाहर निकले. जैसे ही आकाश बैंक के गेट के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद दो युवतियों ने उन्हें निशाना बनाया. CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों युवतियां बैंक के बाहर पहले से ही इंतजार कर रही थीं. उनमें से एक ने इशारों और हरकतों से उनका ध्यान भटकाया, जबकि दूसरी ने बड़ी चालाकी से बैग काटकर पैसे निकाल लिए.

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FIR दर्ज

इस घटना के बाद आकाश अपने बैंक कियोस्क पर गए. जब उसने अपना बैग चेक किया तो पता चला कि उसमें से ₹90,000 गायब हैं. वह तुरंत बैंक वापस गए और CCTV फुटेज की जांच करवाई, जिससे पूरी घटना का पता चल गया. पुलिस के अनुसार बुधवार को शिकायत मिलने के बाद दो अज्ञात युवतियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. फिलहाल उनकी पहचान करने की कोशिशें जारी हैं.

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