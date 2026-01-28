ईदगाह परिसर में नवजात को छोड़ा, कुत्ता मुंह में दबाकर पहुंचा मदरसा, सीसीटीवी में कैद हुई एक महिला

Woman Abandoned Newborn Baby-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ईदगाह परिसर में नवजात बच्चे को छोड़ कर चली गई. बच्चे को एक कुत्ता में मुंह में दबाकर मदरसा लेकर पहुंच गया. नवजात की मौत हो चुकी थी. ईदगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक महिला कैद हो गई, लेकिन महिला बच्चे की कौन है यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी में कैद हुई महिला

जानकारी के अनुसार, देहात थानांतर्गत ईदगाह परिसर में एक महिला रूई में छिपाकर एक नवजात बच्चे को लेकर आई थी. महिला ईदगाह परिसर में बच्चे को छोड़कर चली गई. ईदगाह परिसर में नवजात क फेंकने आई महिला परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है. बच्चे को छोड़ने वाली महिला की तलाश की जा रही है.

रूई में लिपटा हुआ था बच्चा

बताया जा रहा है कि एक कुत्ता नवजात के शव को मुंह में दबाकर ईदगाह परिसर में स्थित मदरसा ले पहुंचा. जब मदरसे में मौजूद लोगों ने कुत्ते के मुंह में नवजात को देखा तो वे हैरान रह गए. लोगों ने नवजात के शव को कुत्ते के मुंह में देखा तो उन्होंने उसे कुत्ते से छुड़ाने का प्रयास किया. कुत्ता नवजात के शव को वहीं पर छोड़कर भाग गया. नवजात का शव रूई में लिपटा हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि बच्चे को जिंदी ही फेंका गया होगा. भूख, प्यार और सर्दी के कारण उसकी मौत हो गई.

महिला की पहचान नहीं हुई

नवजात की नाभि पर कोई कॉड क्लैंप भी नहीं था इससे यह माना जा रहा है कि प्रसव घर पर ही कराया गया होगा. आशंका यह भी जताई जा रही है कि ईदगाह परिसर के पास ही एक अस्पताल भी है, ऐसे में हो सकता है कि प्रसव वहां कराया गया हो. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि प्रसव घर पर हुआ या फिर अस्पताल में. साथ ही यह भी पता नहीं चल पाया है कि जो महिला बच्चे को परिसर में छोड़कर गई है वह कौन है. पुलिस महिला की तलाश में जुट गई है.

