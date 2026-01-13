शिवपुरी में सरेराह महिला और दो बच्चों का फिल्मी स्टाइल में अपहरण, वारदात CCTV में कैद

Shivpuri Kidnapping Case-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से फिल्मी स्टाइल में अपहरण की वारदात का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के अखाड़े के मंदिर के सामने एक महिला और उसके दो बच्चों को अगवा कर लिया गया. बिना नंबर वाली मारुती ईको गाड़ी में दो व्यक्तियों ने एक महिला सहित एक मासूम बच्चा और एक बच्ची को उठाया. तीनों को कार में जबरदस्ती बैठाकर आरोपी फरार हो गए. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

अज्ञात लोग रफूचक्कर

हालांकि यह अपहरण है या कुछ और फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है. यह घटना शाम 4 बजकर 30 मिनट पर सीसीटीवी में कैद हुई है. लेकिन नरवर पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है. इस पूरे मामले की पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.

खबर में अपडेट जारी है...

