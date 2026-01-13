Advertisement
शिवपुरी में सरेराह महिला और दो बच्चों का फिल्मी स्टाइल में अपहरण, वारदात CCTV में कैद

Shivpuri News-शिवपुरी में अखाड़े के मंदिर के सामने फिल्मी स्टाइल में अपहरण की वारदात हुई. कुछ लोग बिना नंबर की मारुत ईको कार में अचानक पहुंच और महिला और 2 बच्चों को जबरदस्ती बैठाकर फरार हो गए. इस अपहरण की वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:00 AM IST
Trending Photos

Shivpuri Kidnapping Case-मध्यप्रदेश के शिवपुरी से फिल्मी स्टाइल में अपहरण की वारदात का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के अखाड़े के मंदिर के सामने एक महिला और उसके दो बच्चों को अगवा कर लिया गया. बिना नंबर वाली मारुती ईको गाड़ी में दो व्यक्तियों ने एक महिला सहित एक मासूम बच्चा और एक बच्ची को उठाया. तीनों को कार में जबरदस्ती बैठाकर आरोपी फरार हो गए. यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

अज्ञात लोग रफूचक्कर

हालांकि यह अपहरण है या कुछ और फिलहाल स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है. यह घटना शाम 4 बजकर 30 मिनट पर सीसीटीवी में कैद हुई है. लेकिन नरवर पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है. इस पूरे मामले की पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है. 

खबर में अपडेट जारी है...

