शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, क्लिनिक में घुसकर उतारा मौत के घाट

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Young Man Murder in Shivpuri-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के भोती थाना क्षेत्र के भयावन गांव में प्रेम प्रसंग के शक को लेकर एक युवक की कथित तौर पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया, जबकि मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर चक्काजाम कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर तत्काल कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है.
युवती से था प्रेम-प्रसंग
जानकारी के अनुसार, जिले के भयावन गांव निवासी प्रभान लोधी (35) गांव में एक निजी क्लीनिक संचालित करता था. बताया जा रहा है कि गांव के ही रामनिवास पाल की बेटी के साथ उसका पूर्व में प्रेम प्रसंग था. युवती की कहीं और शादी हो चुकी थी, लेकिन कुछ समय पहले वह अपने ससुराल से वापस मायके आ गई थी.
क्लिनिक में घुसकर की हत्या
ग्रामीणों के अनुसार, युवती के अचानक गायब हो जाने के बाद उसके परिजनों और समाज के कुछ लोगों को प्रभान लोधी पर संदेह हुआ. आरोप है कि इसी शक के चलते बड़ी संख्या में लोग उसकी क्लिनिक पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने युवक को लाठी-डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत
घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन भोती थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया. परिजनों का आरोप है कि उनकी शिकायत तत्काल दर्ज नहीं की गई, जिससे उनका आक्रोश और बढ़ गया. इसके बाद परिजन एवं ग्रामीण थाने के बाहर एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया.
गांव में पुलिस बल तैनात
मृतक के परिवार ने हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. खबर लिखे जाने तक हत्या के कारणों और आरोपियों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी, जबकि गांव और थाने के आसपास ऐहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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