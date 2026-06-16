शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, क्लिनिक में घुसकर उतारा मौत के घाट

गांव में पुलिस बल तैनात

मृतक के परिवार ने हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. खबर लिखे जाने तक हत्या के कारणों और आरोपियों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी, जबकि गांव और थाने के आसपास ऐहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.