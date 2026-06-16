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शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, क्लिनिक में घुसकर उतारा मौत के घाट

Shivpuri News-शिवपुरी में प्रेम-प्रसंग के शक के एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना के बाद तत्काल शिकायत दर्ज नहीं की. परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का बाहर चक्काजाम किया.

Written ByPoonam PurohitEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:13 PM IST
शिवपुरी में प्रेम प्रसंग के शक में युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या, क्लिनिक में घुसकर उतारा मौत के घाट

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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