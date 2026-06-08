/सोशल मीडिया पर सोने का दिखावा पड़ा महंगा, यू-ट्यूबर के घर हुई चोरी, जेवर-नगदी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी भी ले गए चोर

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Theft at YouTubers House-सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो में सोने-चांदी के गहनों के प्रदर्शन करना मध्यप्रदेश के शिवपुरी एक मशहूर यू-ट्यूबर को भारी पड़ गया. रील्स और वीडियो में भारी-भरकम जेवर देखकर चोर सीधे यू-ट्यूबर के घर जा पहुंचे. चोरों ने यू-ट्यूबर और उनके पति को कमरे में बंधक बनाया और करीब 8 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर फरार हो गए. जाते-जाते चोर उनके घर से सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी भी चुरा ले गए. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है.
आधी रात को घर में घुसे चोर
यह पूरी घटना नरवर थाना क्षेत्र के मोहनी ख्यावदी गांव की है. यहां रहने वाली यू-ट्यूबर रचना गुर्जर अपने चैनल पर अक्सर सोने के जेवर पहनकर वीडियो अपलोड करती हैं. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया. चोर आधी रात को घर में घुसे और रचना और उनके पति उदल गुर्जर को सोते समय कमरे में बाहर से कुंदी लगाकर बंद कर दिया.
नींद खुली तो दरवाजा था बंद
इसके बाद चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया. रचना के अनुसार चोर 3 तोले सोने का मंगलसूत्र, पति की 4 सोने की अंगूठियां, चांदी की करधौनी और 1 लाख 91 हजार रुपए नगद कैश ले गए हैं. रचना ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे वह जब पानी पीने के लिए उठीं, तो उन्हें दरवाजा बाहर से बंद मिला. इसके बाद उनके पति ने अपने बड़े भाई को फोन कर बुलाया, तब कहीं जाकर दोनों कमरे से बाहर निकले.
चोर ले गए रेडबुल की पेटी
इस चोरी के दौरान एक हैरान करने वाली वाकया भी सामने आाय है. रचना ने बताया कि वे एक दिन पहले 8 हजार रुपए की रेडबुल सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी खरीदकर लाईं थीं. चोरी के दौरान जब चोरों की नजर इस पर पड़ी, तो उन्होंने पहले तो इसे पिया. इसके बाद चोर पूरी पेटी उठाकर ले गए.
चोरी के बाद बनाया वीडियो
यू-ट्यूबर रचना गुर्जर ने इस बड़ी वारदात के बाद भी अपना कैमरा बंद नहीं किया. उन्होंने अपने घर में बिखरे सामान और चोरी की पूरी कहानी पर अपने ही अंदाज में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. वीडियो में उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर मेरी चोरी जल्द से जल्द नहीं पकड़ी गई, तो मैं अपने चैनल पर सिर्फ चोरी की ही वीडियो बनाना जारी रखूंगी. फिलहाल नरवर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक चोरों या चोरी गए सामान का कोई सुराग नहीं मिल सका है.
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