/सोशल मीडिया पर सोने का दिखावा पड़ा महंगा, यू-ट्यूबर के घर हुई चोरी, जेवर-नगदी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी भी ले गए चोर

चोरी के बाद बनाया वीडियो

यू-ट्यूबर रचना गुर्जर ने इस बड़ी वारदात के बाद भी अपना कैमरा बंद नहीं किया. उन्होंने अपने घर में बिखरे सामान और चोरी की पूरी कहानी पर अपने ही अंदाज में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. वीडियो में उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर मेरी चोरी जल्द से जल्द नहीं पकड़ी गई, तो मैं अपने चैनल पर सिर्फ चोरी की ही वीडियो बनाना जारी रखूंगी. फिलहाल नरवर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है, हालांकि अभी तक चोरों या चोरी गए सामान का कोई सुराग नहीं मिल सका है.