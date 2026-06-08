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सोशल मीडिया पर सोने का दिखावा पड़ा महंगा, यू-ट्यूबर के घर हुई चोरी, जेवर-नगदी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी भी ले गए चोर

Shivpuri News-शिवपुरी में सोने-चांदी का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर करना एक यूट्यूबर को भारी पड़ गया. यूट्यूबर के घर चोरों ने धाबा बोल दिया और नगदी समेत सोने-चांदी के जेवर चुराकर फरार हो गए. पीड़ित रचना गुर्जर का कहना है कि उनके घर में करीब 8 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

Written ByPoonam PurohitEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:53 PM IST
सोशल मीडिया पर सोने का दिखावा पड़ा महंगा, यू-ट्यूबर के घर हुई चोरी, जेवर-नगदी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक की पेटी भी ले गए चोर

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Poonam Purohit

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पूनम पुरोहित मध्यप्रदेश के शिवपुरी से रिपोर्टर हैं

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