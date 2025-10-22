शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के फिजिकल पुलिस स्टेशन के इलाके में सईषपुरा में काली माता मंदिर के पास मंगलवार शाम को एक मामूली झगड़ा हिंसक हो गया. यह विवाद एक महिला की मारपीट से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही तीन ग्रुप्स के बीच गंभीर दंगे में बदल गया. तीनों तरफ के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया. हिंसक झड़प की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस टीम पर भी पत्थर फेंके. पथराव की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर पर पत्थर लग गया.

तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव

दरअसल, शिवपुरी जिले में फिजिकल थाना क्षेत्र के सईषपुरा इलाके में स्थित काली माता मंदिर के पास एक महिला से मारपीट की घटना ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. मामूली विवाद ने तेजी से हिंसक रूप धारण किया और तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया. स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो फिजिकल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काबू से बाहर हो चुके थे. भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया.

तीन थानों की पुलिस मौके पर

हालात काबू से बाहर होते देख फिजिकल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कोतवाल और ग्रामीण पुलिस स्टेशन से और फोर्स बुलाई. तीनों थानों से बड़ी संख्या में पुलिस टीमें पहुंचीं, दंगाइयों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, और आखिरकार हालात काबू में कर लिए. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया था.रिपोर्ट्स के मुताबिक, झगड़ा एक महिला से जुड़ी बहस और मारपीट से शुरू हुआ जो जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गया. सईषपुरा में पैसे के लेन-देन और एक पुराने झगड़े को लेकर तीन पक्ष आपस में भिड़ गए. झगड़े में महिलाएं भी शामिल हो गईं.