Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970716
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल

MP News: शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक महिला से मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया. देखते ही देखते विवाद तीन पक्षों में बदल गया और जमकर लाठी-डंडे व पथराव हुआ.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के फिजिकल पुलिस स्टेशन के इलाके में सईषपुरा में काली माता मंदिर के पास मंगलवार शाम को एक मामूली झगड़ा हिंसक हो गया. यह विवाद एक महिला की मारपीट से शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही तीन ग्रुप्स के बीच गंभीर दंगे में बदल गया. तीनों तरफ के लोगों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया. हिंसक झड़प की जानकारी मिलने पर पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन दंगाइयों ने पुलिस टीम पर भी पत्थर फेंके. पथराव की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर पर पत्थर लग गया.

यह भी पढ़ें: आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा, रात में हो गया कांड

 

Add Zee News as a Preferred Source

तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव
दरअसल, शिवपुरी जिले में फिजिकल थाना क्षेत्र के सईषपुरा इलाके में स्थित काली माता मंदिर के पास एक महिला से मारपीट की घटना ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. मामूली विवाद ने तेजी से हिंसक रूप धारण किया और तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया. स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो फिजिकल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हालात काबू से बाहर हो चुके थे. भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया.

यह भी पढ़ें: TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला, फिर की बड़ी कार्रवाई

 

तीन थानों की पुलिस मौके पर
हालात काबू से बाहर होते देख फिजिकल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कोतवाल और ग्रामीण पुलिस स्टेशन से और फोर्स बुलाई. तीनों थानों से बड़ी संख्या में पुलिस टीमें पहुंचीं, दंगाइयों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, और आखिरकार हालात काबू में कर लिए. इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया था.रिपोर्ट्स के मुताबिक, झगड़ा एक महिला से जुड़ी बहस और मारपीट से शुरू हुआ जो जल्द ही एक बड़े झगड़े में बदल गया. सईषपुरा में पैसे के लेन-देन और एक पुराने झगड़े को लेकर तीन पक्ष आपस में भिड़ गए. झगड़े में महिलाएं भी शामिल हो गईं.

TAGS

mp newsShivpuri News

Trending news

mp news
शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल
Bilaspur News
UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला
mp news
हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी
mp news
आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा
mp news
हिंगोट युद्ध में जमकर बरसे आग के बाण,35 से ज्यादा लोग घायल,15 हजार लोग देखने पहुंचे
Katni News
कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 लहूलुहान
ujjain news
लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! पोल-पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ
chhattisgarh news
पटाखा बाजार में टूटा रिकॉर्ड! छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार
mp news
जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी खेल! दबंगों ने परिवार के 9 लोगों को लाठियों से पीटा
mp news
लेब्रा डॉग ने महिला के पैर का नोच डाला मांस, सिर्फ हड्डी बची, भीड़ ने मार डाला