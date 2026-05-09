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MP के शिवपुरी अपहरण की घटना से हड़कंप, 22 साल की मां 3 माह की बच्ची हुई किडनैप

Shivpuri Kidnapping Case: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक महिला और उसकी 3 माह की बच्ची का अपहरण करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश जारी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 09, 2026, 02:56 PM IST
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शिवपुरी में अपहरण का बड़ा मामला
शिवपुरी में अपहरण का बड़ा मामला

Shivpuri News: शिवपुरी में अपहरण की एक बड़ी घटना सामने आई है. शहर के फतेहपुर क्षेत्र के पास स्थित एक कॉलोनी में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक 22 साल की महिला और उसकी 3 माह की मासूम बच्ची का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया. बताया जा रहा है कि करीब 12 से ज्यादा लोग गाड़ियों में सवार होकर कॉलोनी में पहुंचे थे, जिनके हाथों में लाठी-डंडे और हथियार थे. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आरोपियों ने घर में घुसकर महिला और बच्ची को जबरन बाहर खींचा और गाड़ी में पटककर अपने साथ ले गए. पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

शिवपुरी पुलिस जांच में जुटी

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिलेभर में नाकेबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. सूचना मिलते ही एसडीओपी संजय चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह भी बताया है कि लडकी ने सोशल मीडिया पर विडियों जारी कर मर्जी से जाने की बात कही है. जिससे यह मामला उलझता भी दिख रहा है. 

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इस घटना के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है. क्योंकि एक तरफ यह मामला किडनैपिंग का लग रहा है. दूसरी तरफ यह मामला लिवइन रिलेशन शिप का बताया जा रहा है. ऐसे में पुलिस मामले में महिला के एंगल से भी जांच कर रही है. 

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