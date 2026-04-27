50 डिग्री में नहीं लगेगी 'लू'...सिंधिया ने जेब से निकाली खास चीज! जनता भी रह गई हैरान

Jyotiraditya Scindia Onion in Pocket-मध्यप्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है. कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है. मौसम विभाग लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहा है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से कुछ ऐसा कह दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है. उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है. रविवार को सिंधिया ने शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी जेब से प्याज निकाला और लोगों से कहा कि गर्मी से बचने के लिए वह अपनी जेब में प्याज रखते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गाड़ी में एसी नहीं चलता है और वह एसी में भी नहीं बैठते हैं.

शिवपुरी पहुंचे थे सिंधिया

दरअसल, शनिवार और रविवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी-कोलारस प्रवास पर पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सिंधिया ने बदरवास में अडानी फाउंडेशन के जैकेट फैक्ट्री का उद्घाटन किया. साथ ही क्षेत्र में 2500 करोड़ का डिफेंस प्रोजेक्ट लगाने का एलान किया. इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोगों ने खूब तालियां बजाई.

#WATCH | Shivpuri, Madhya Pradesh: Union Minister Jyotiraditya Scindia says, "I don't use air conditioning in my car, nor do I sit in an air-conditioned environment. And when people ask me, even in the 51-degree heat of May and June, I say, 'This is Chambal skin.' And let me tell… pic.twitter.com/7sADRwxUef Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) April 27, 2026

गाड़ी में नहीं चलता है AC

विकास कार्यों की सौगात देने के बाद सिंधिया शिवपुरी ने जनसभा को संबोधित किया. सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ढाई घंटा खड़ा रहना, पसीना टपकना, इसमें काम करना आसान नहीं है. मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरा जितना पसीना टपकता है, उतना मुझे मजा आता है. ना मेरी गाड़ी में एसी चलता है और नाम मैं एसी के वातावरण में रहता हूं. लोग मुझसे पूछते हैं मई-जून की गर्मी में, 51 डिग्री में कैसे रहते हैं तो मैं कहता हूं कि यब चंबल की चमड़ी है.

जेब से निकालकर प्याज दिखाया

उन्होंने इसके बाद कहा कि दूसरी बताऊं, मैं थोड़ जवान दिखता हूं लेकिन मेरी आत्मा थोड़ी बूढ़ी है. इतना कहने के बाद अगले ही पल सिंधिया ने अपनी जेब में हाथ डाला और प्याज निकाल लिया और उसे लोगों को दिखाया. इसके बाद वे बोले कि जेब में प्याज ले जाओ, तुमको कुछ नहीं होने वाला है. आधुनिक युग में सभी डिब्बे लेकर घूम रहे हैं और संचार मंत्री प्याज लेकर घूम रहा है. आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, इन चीजों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए.

बुजुर्ग ने भी दिखाया प्याज

जैसे ही उनकी बात खत्म हुई तो मंच के सामने बैठे एक बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने अपनी जेब से प्याज निकालकर लहरा दी. यह दृश्य देखकर पूरा माहौल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा.

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