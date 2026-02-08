बीच सड़क युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, हाथ तोड़े...पेशाब पिलाई; एसपी ऑफिस पहुंच पीड़ित ने सुनाई आपबीती

Shivpuri Crime News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति को ना सिर्फ बेरहमी से मारा गया बल्कि उसे आरोपियों ने पेशाब भी पिलाई है. पीड़ित का आरोप है कि हमलावर द्वारा उसपर किसी बात को लेकर गवाही बदलने का प्रेशर बनाया जा रहा था. पीड़ित गवाही बदलने को तैयार नहीं था जिसके बाद से हमलावरों ने बीच रास्ते रोककर पीड़ित के साथ मारपीट की है.

क्या है पूरा मामला

मामला शिवपुरी के बैराड़ थाना के अंतर्गत आने वाले मारौरा गांव की है. यहां जनवेद धाकड़ और गांव के ही कप्तान धाकड़ और उसके परिवार के सदस्यों के बीच पुराना विवाद रहता है. इस विवाद के बीच बंटी धाकड़, जनवेद धाकड़ के समर्थन के लिए उतरते हैं. कप्तान धाकड़ और उसके परिवार वालों को ये बाद पसंद नहीं आती और वे बार-बार बंटी से अपनी गवाही बदलने का प्रेशर बनाते थे. बंटी ने इस बात सा साफ इंकार किया तो कप्तान धाकड़ और उसके परिवार के सदस्य मारपीट पर उतर आए, और बीच रास्ते बंटी की जमकर पिटाई कर डाली.

पेशाब पिलाने का आरोप

बंटी धाकड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो गांव के ही लच्छी धाकड़ के घर मृत्युभोज में शामिल होने जा रहा था. जहां उसे पहुंचना था वो कप्तान के घर के सामने ही था. इसी बीच कप्तान के घरवाले उसपर धावा बोल दिए और बीच रास्ते रोककर मारपीट करने लगे. बंटी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसे मारपीट के बाद पेशाब भी पिलाई है.

मारपीट में हाथ टूट गया

बंटी का आरोप है कि इस दौरान उसका एक हाथ टूट गया है. उसने इसकी शिकायत बैराड़ थाने में दर्ज करवाई है लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सिर्फ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है. पेशाब पिलाने से लेकर जानलेवा हमला करने तक की कोई धाराएं दर्ज नहीं की गई है. इस वजह से पीड़ित ने एसपी आफिस में आवेदन दिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि युवक के साथ मारपीट हुई है लेकिन उसे पेशाब पिलाई गई या नहीं इसकी जांच की जा रही है.

