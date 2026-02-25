Advertisement
युवती ने पहले थप्पड़ों से लाल किए युवक के गाल.. फिर चप्पलों से दे-दनादन की पिटाई, भीड़ देखती रही तमाशा

MP News: शिवपुरी में एक युवती ने युवक पर ताबड़तोड़ चप्पल बरसाए हैं. युवती ने पहले युवक के गालों को थप्पड़ों से लाल किया फिर उसकी चप्पलों से दे दनादन पिटाई कर दी.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:02 PM IST
Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक युवती को युवक पर चप्पल बरसाते देखा गया है. युवती, युवक पर दे दनादन चप्पलों से वार करती दिखाई दे रही है. हैरानी की बात ये रही की इस घटना के दौरान वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी लेकिन सभी भीड़ का हिस्सा बने रहे, एक इंसान ने भी सामने आकर युवती को रोकने की कोशिश नहीं की. वायरल वीडियों में युवक को पीछे से दूसरा युवका पकड़े दिख रहा है वहीं युवती गुस्से में तमतमाते हुए युवक की बेरहमी से चप्पलों से पिटाई कर रही है. 

जानिए पूरा मामला
पूरा मामला शिवपुरी के कमलागंज पुलिया के पास का है जहां शाम के दौरान लोगों को सड़क के बीचों-बीच भयंकर तमाशा देखने को मिला. जांच में सामने आया है कि युवती ने पहले युवक पर थप्पड़ बरसाए थे जिसके बाद उसने युवक की चप्पलों से धुनाई कर डाली. युवती ने युवक को कई थप्पड़ मारे थे और ये तमाशा काफी देर तक चलता रहा. भीड़ में शामिल लोगों ने बीच बचाव करना शायद सही नहीं समझा था इसलिए वे तमाशबीन बने रहे. 

भाई को बनाया नशेड़ी इसलिए की पिटाई
युवती ने बाद में बताया कि युवक की पिटाई उसी के द्वारा की गई थी क्योंकि पीड़ित युवक उसके भाई  अभिषेक बेड़ियां को नशेड़ी बनाने पर तुला हुआ है. वो भाई को नशे की सामग्री उपलब्ध कराता है जिस वजह से आए दिन घर में हंगामा होता है. परिवार भाई के करतूतों से परेशान है और इसकी वजह शिवम (पीड़ित) है. नशे की लत में भाई घर में चोरी करने लगा था और घर का सामान बेचकर नशे की सामाग्री खरीदता था.

अन्य साथा के साथ पहुंची थी युवती
स्थानीय लोगों ने बताया कि युवती एक युवक साथी के साथ कमलागंज पुलिया पर पहुंची थी. वहां उन्होंने एक युवक को रोका. युवती के साथ आए युवक ने पीड़िता के हाथ पीछे से पकड़ जिसके बाद युवती ने युवक पर चप्पलों से कुटाई करनी शुरू कर दी. पिटाई करने के बाद युवती अपने साथी संग वहां से चली गई. युवती ने बताया कि पहले भी युवक को समझाइश दी गई थी लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आए इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.  शिवपुरी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

