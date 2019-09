दिग्विजय के आरोपों पर शिवराज ने कहा- खबरों में बने रहने के लिए देते हैं विवादित बयान

भोपाल: दिग्विजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खबरों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देते रहते हैं. शिवराज ने कहा कि वह और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं. पाकिस्तान अपने पत्र में राहुल गांधी को कोट करता है.

शिवराज सिंह ने कहा कि जहां तक बीजेपी और आरएसएस का सवाल है तो उनकी राष्ट्रभक्ति को पूरा देश और पूरा भारत जानता है. बता दें दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल और बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी द्वारा ISI से पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने यह आरोप लगाया है जिस पर मैं आज भी क़ायम हूं.

