फ्लोर टेस्ट नहीं कराने पर भड़के शिवराज, कहा- Corona का झूठ भी नहीं बचा पाएगा कमलनाथ सरकार

भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र को 26 मार्च तक स्थगित किए जाने के बाद से सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है. आज सदन में फ्लोर टेस्ट ना होने के बाद बीजेपी ने राज्यपाल के सामने अपने 106 विधायकों की परेड करवाई है. इसकी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि ये सरकार रणछोड़ दास बन गई है और इसे अब कोरोना भी नहीं बचा पाएगा.

BJP leader Shivraj Singh Chouhan: The Chief Minister is running away from the trust vote as he knows that the govt lacks majority. BJP has the majority&we've appealed the Governor to order conduct floor test at the earliest. He has assured us to protect our constitutional rights. pic.twitter.com/laW1ajZRRR

